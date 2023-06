Giulia Stabile, dopo Sangiovanni si consola con lui: è un allievo della Cuccarini di quest’anno

Nelle ultime ore Giulia Stabile ha pubblicato una Instagram story che ha mettendo in discussione la relazione con il fidanzato Sangiovanni. Ecco con chi si è mostrata senza alcuna esitazione.

Giulia Stabile è una delle ballerine più amate di tutte le edizioni del talent show di Maria De Filippi. Il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità, per non parlare della dolcezza tipica di una giovane della sua età. La sua risata coinvolgente ha conquistato l’intero pubblico che le ha permesso di portare a casa la coppa della vittoria.

Da quella finale sono passati anni e ancora oggi Giulia fa parte del programma televisivo in qualità di ballerina professionista. La padrona di casa l’ha voluta anche nel cast di Tu qui che que vales accanto alla bellissima Belen Rodriguez. Fin dal principio aveva convinto tutti i maestri di danza, perfino Alessandra Celentano che ha visto del potenziale in lei in tutti i generi di ballo proposti.

Amici non solo le ha dato tante soddisfazioni in ambito lavorativo, ma anche nella sfera sentimentale. Infatti nella casetta ha avuto modo di conoscere il cantante Sangiovanni, arrivato in finale con lei mano nella mano. Il loro amore ha fatto sognare i telespettatori perché puro e genuino. In tanti ricorderanno quando Giulia le ha organizzato la festa di compleanno con l’aiuto dei produttori.

E’ stato un momento molto tenero. Dopo Amici si sono vissuti nella quotidianità e, nonostante i vari impegni, sono riusciti a dedicarsi del tempo per stare insieme. Tuttavia nelle ultime ore pare che qualcosa non stia andando per il verso giusto, poiché lei ha condiviso delle storie su Instagram alquanto discutibili. Ecco cosa sta succedendo all’amatissima coppia.

Giulia Stabile e l’allievo di Lorella Cuccarini

In passato Giulia aveva chiesto ad alcuni utenti social di smetterla di infangare la sua love story riportando cose infondate. Poi da qualche settimana sull’argomento si è espresso l’investigatore social Alessandro Rosica, il quale ha detto che non stanno attraversando un bel periodo.

Tutto sommato fino a poco tempo fa si sperava in un ritorno, però sembra che non ci sia più nulla da fare. I follower hanno dedotto ciò dopo aver visualizzato il suo profilo social.

Amicizia o qualcosa in più?

Chi segue il profilo di Giulia avrà notato che nelle ultime ore ha pubblicato una serie di Instagram stories in compagnia di alcuni allievi per la città dell’ultima edizione di Amici. Gianmarco Pretelli, Isobel Kinnear e Ndg. Con quest’ultimo pare che ci sia una bella amicizia, dato che nella storia in questione è palese la complicità.

Qualcuno ha insinuato che possa esserci del tenero, quindi in tanti si chiedono se la storia d’amore con Sangiovanni sia giunta al capolinea. Per il momento non si sa nulla a tal proposito, anche perché i diretti interessati non si sono ancora esposti.