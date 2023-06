Isola dei famosi, comunicazione urgente: la triste notizia è stata data da Alvin

In queste ore l’inviato Alvin ha dato una notizia che ha letteralmente spiazzato i naufraghi. Non sono mancate le lacrime.

Anche quest’anno Alberto Bonato, noto come Alvin, ha avuto il ruolo di inviato de L’Isola dei Famosi. Tutti sono concordi nel dire che abbia le carte in regola per farlo, dato che riesce a gestire al meglio ogni tipo di situazione. Anche nell’ultima diretta non ha esitato a soccorrere Alessandra Drusian con il marito Fabio Ricci durante una prova contro Cristina Scuccia.

In poche parole le due donne dovevano sfidarsi in acqua e, dato che la cantante non sa gestire la paura al solo pensiero di un’immersione, ha avuto un momento di panico. Per fortuna Alvin e i presenti sono riusciti a calmarla nell’arco di poco tempo. Come se non bastasse sa spiegare perfettamente tramite collegamento con lo studio le modalità delle prove.

Da non dimenticare la sua simpatia che spicca nei battibecchi con Ilary Blasi. In passato i due hanno riferito di non avere problemi, ma di essere solo buoni amici da ben vent’anni. Di conseguenza non c’è nulla di cui preoccuparsi quando si punzecchiano a vicenda. In una puntata di Verissimo, per esempio, la conduttrice del reality della sopravvivenza aveva fatto una confessione, ovvero scritto il suo numero di cellulare sui social.

Alvin è subito corso ai ripari, ma pur sempre con il sorriso. Eppure di recente ha dovuto mettere da parte l’indole gioiosa che lo caratterizza per affrontare un momento delicato con gli ultimi naufraghi rimasti in gioco a un passo dalla finale. Ecco cosa è stato costretto a fare.

Alvin dà il triste annuncio

Alvin, come coloro che sfidano le avversità dell’isola selvaggia e il team di cameramen, resta lontano dagli affetti più cari per un determinato periodo di tempo. Per questo motivo sta in contatto nel quotidiano con tutti i presenti e insieme si supportano a vicenda.

In questi giorni sul web sta circolando un video di pochi secondi, non andato in onda nel piccolo schermo, in cui Alvin si è rivolto al gruppo. Helena Prestes è sprofondata nello sconforto in un mare di lacrime. I telespettatori ricorderanno senza dubbio che in precedenza aveva chiesto delle condizioni di salute di un amatissimo politico.

“Oggi ho voluto informare i naufraghi”

La notizia riguarda proprio la morte di Silvio Berlusconi. “Questa sera la puntata non andrà in onda…Seguiranno aggiornamenti sui prossimi appuntamenti…Silvio Berlusconi amava l’Isola dei Famosi, sembrava opportuno rinviare la semifinale“, ecco come Alvin ha esordito prima di arrivare al nocciolo della questione.

Sui volti di tutti era palese lo stupore. Qualcuno solo dopo ha razionalizzato restando per qualche minuto a bocca aperta. Helena avrebbe voluto conoscerlo una volta rientrata in Italia, però adesso non sarà più possibile.