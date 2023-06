Pier Silvio Berlusconi, poco dopo la morte di Silvio recapita le lettere ai dipendenti: terremoto a Mediaset

Non è solo tempo di lutto e dolore per la famiglia Berlusconi. Lo sa bene Pier Silvio, che nonostante il cuore distrutto, ha preso in mano le redini della situazione. La sua accorata lettera.

Grande lutto nelle Reti Mediaset con la scomparsa di colui che ha creato ogni cosa e che ha dato lavoro a tantissime persone, sia davanti che dietro le quinte. Stiamo parlando di Silvio Berlusconi, al quale sono stati dedicati tantissimi messaggi di cordoglio sui Social, sia da amici, che da addetti ai lavori, che da numerosi vip.

Sono fioccate le pubblicazioni di foto, per lo più dal sapore amarcord, che ritraevano l’ex Premier in loro compagnia anche nei momenti privati. Alfonso Signorini ha commosso tutti, sostenendo che Silvio sia stato per lui un padre, dopo che il suo se ne era andato da questo mondo.

Elenoire Casalegno ha invece ricordato come lui si comportasse dietro le quinte in televisione. Salutava per nome e per tutti aveva un parola. Non si dimenticava di nessuno. Amava profondamente il suo lavoro e non si scordava di nessuno. Questi sono solo alcuni dei messaggi ricchi di affetto e di stima da chi l’ha conosciuto bene e ha avuto modo di lavorarci a stretto giro.

Il cuore straziato di Pier Silvio

Sulla torre di Cologno Monzese è apparsa una dolcissima scritta che ha spaccato il cuore a milioni di italiani. Un semplice Ciao Papà che ha significato di più di un grande messaggio, vista la proverbiale riservatezza di Pier Silvio. Il suo secondogenito, nato dall’unione con la sua prima moglie Carla Dall’Olio, da diversi anni riveste il complesso quanto affascinante ruolo di AD delle Reti Mediaset.

Proprio in questo periodo era impegnatissimo coi suoi collaboratori a decidere la programmazione della prossima stagione televisiva 2023/2024. Ora si è dovuto fermare qualche istante per elaborare il lutto e trascorrere un po’ più di tempo coi suoi cari, senza però assolutamente trascurare il suo lavoro.

La lettera di Pier Silvio

Ha voluto quindi scrivere una lettera per i suoi collaboratori e non solo. “Carissimi tutti, sento il bisogno di scrivervi perché so quanto era importante per mio padre farvi sapere l’amore e l’orgoglio che ha sempre provato per la sua azienda e tutti noi.”, così ha iniziato la sua missiva, che è stata in principio definibile come un vero e proprio omaggio al compianto padre.

Un padre che l’ha sempre molto ammirato e sostenuto, tant’è che era “orgoglioso di quello che faceva“. Ora il suo obiettivo è “seguire la sua impronta indelebile“. Nonostante il grande dolore lui vuole guardare avanti e impegnarsi ancora di più sul lavoro. Il suo obiettivo è quello di “costruire un gruppo ancora più forte“, perché è questo che avrebbe voluto tanto suo papà.