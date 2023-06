Elenoire Casalegno, senza freni su Silvio Berlusconi: “Ecco cosa faceva quando arrivava negli studi”

Già pochi istanti dopo la sua dipartita da questo mondo i Social, in particolare Instagram, sono esplosi con dediche e fotografie per ricordarlo. Anche Elenoire Casalegno ha voluto dire la sua, svelando come era per davvero sul lavoro Silvio Berlusconi.

Ha cambiato tanti nomi nel corso del tempo, ma Mediaset è sempre stata la sua creatura. Lui ha amato tantissimo la sua Tv, che, a sua volta, ha dato lavoro a tantissime persone, sia davanti che dietro le telecamere. Si è anche occupato di Politica. Un impegno che lo ha appassionato fino all’ultimo.

Pertanto non solo la gente comune e i mestieranti del mondo dello spettacolo, ma anche i politici hanno voluto fare sentire la loro vicinanza alla famiglia. Del resto, al di là che le idee che una persona possa avere, oggi si piange l’uomo, il papà, il fratello, il nonno e lo zio che lui è stato. Alcune persone hanno voluto ricordare i momenti felici trascorsi con lui condividendoli coi followers sui Social.

Quindi lo hanno fatto pubblicando non scatti digitali ma perlopiù analogici. Altri ancora hanno voluto solo spendere dolci parole al suo ricordo, che hanno comunque lasciato il segno. Ci sono poi state alcune persone che hanno voluto ricordare con un pizzico di nostalgia ed autentica emozione i tempi dei loro esordi lavorativi.

Elenoire Casalegno parla dell’ex Premier

Tra di esse va annoverata Elenoire Casalegno, che ancora oggi è amatissima dagli italiani e seguitissima sui Social. La donna in passato è stata molto chiacchierata per le sue liason amorose, soprattutto per quelle concluse con Vittorio Sgarbi, il dj Ringo e il cantautore bresciano Omar Pedrini.

Ha condotto tantissimi programmi di successo anche per quanto concerne le Reti Mediaset e ci ha regalato scatti meravigliosi dove ha messo in luce non solo la sua bellezza, ma anche la sua incredibile fisicità. Ora Elenoire ha voluto fare una piccola confessione sul suo profilo Instagram, riguardo a come Silvio si comportava dietro le quinte televisive.

Un dolcissimo post

“Ho iniziato a lavorare in televisione nel 1994, sulle reti Mediaset, un tempo Fininvest. Ricordo quando Silvio Berlusconi arrivava negli studi.”, così ha esordito nel suo post la splendida Casalegno. Poco dopo ha aggiunto: “Per prima cosa salutava il pubblico, poi i cameraman, tutti gli addetti ai lavori e infine i presentatori”. Com’era lui? Cosa faceva poi dopo i saluti?

“Sempre sorridente, educato e con la battuta pronta. Non dimenticava mai nessuno”, ha anche aggiunto. La showgirl ha poi proseguito il suo discorso sottolineando che poi lui si ricordava i nomi di tutti quanti. Li salutava col nome proprio anche se erano persone che aveva incontrato solo una volta. Ha dunque regalato ai suoi fan un ricordo dolcissimo, che avrà anche fatto commuovere i figli di Silvio.