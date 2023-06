Michelle Hunziker, rivelazione dissacrante sulla rottura con suo marito: “Lui mi tradiva…”

Michelle Hunziker a ruota libera sul suo passato amoroso. Ha parlato di tradimento del suo ex marito. Il racconto struggente dei fatti.

La meravigliosa showgirl svizzera non è solo un’artista a tuttotondo molto stimata e apprezzata dal grande pubblico, dai colleghi e dagli addetti ai lavori, ma anche un personaggio mediatico molto chiacchierato per il suo privato. Del resto la sua vita amorosa è da tempo molto turbolenta e ricca di colpi di scena.

Dopo la conclusione del suo matrimonio con Eros Ramazzotti, che è ancora oggi uno dei cantanti italiani più amati non solo nel nostro Paese, ma in tutto il mondo, ha avuto altri flirt e poi un’altea unione con tanto di nozze, già anche essa conclusa. Stiamo chiaramente parlando del matrimonio con l’affascinante imprenditore bergamasco Tomaso Trussardi.

Con lui aveva messo al mondo Sole e Celeste, che sono oggi ancora tanto piccine. Nel corso del suo primo matrimonio col cantante romano ha dato alla luce Aurora, l’unica figlia che hanno in comune e che ha li ha da poco resi nonni. Due nonni decisamente rock, come li aveva definiti tempo fa il carismatico Alfonso Signorini dalle pagine del settimanale Chi.

Michelle Hunziker, oggi è di nuovo single

Dopo la rottura con Trussardi, che ha lasciato il classico amaro in bocca ai più, Michelle ha iniziato una liason con il sensuale medico Giovanni Angelini, ex star del GF. Le prime foto rubate dai paparazzi che li hanno visti insieme in atteggiamenti complici, sono stati nella tarda primavera 2022.

In ogni caso è stato nel corso dell’estate di quell’anno che ci hanno regalato le immagini più belle durante le loro vacanze in Sardegna, dove avevano fatto capolino anche le figlie di lei. Tuttavia una volta tornati a Milano a settembre la storia è finita e lei oggi si professa single. Durante la sua più recente ospitata a Verissimo dice id stare bene così e di volersi godere la sua vita di single e da nonna.

Un ombra di tradimento sul suo primo matrimonio

Ripercorrendo il suo passato la Hunziker ha parlato di tradimento. Nel farlo si è riferita al suo primo matrimonio e al carismatico Eros. La loro unione finì perché lei a un certo punto entrò nel mirino di una setta. Anche il suo consorte rimase scioccato da ciò che stava accadendo e a un certo punto le chiese di scegliere tra lui e loro.

Lei scelse loro per un motivo ben chiaro. “La scelta, purtroppo, l’ho fatta perché ero condizionata da gente che mi diceva che lui mi tradiva, anche se non era vero, che non era giusto per me, che era negativo”. Ben presto l’artista ha aperto gli occhi, ma era troppo tardi per tornare sui suoi passi. Tuttavia oggi è in ottimi rapporti con il suo ex marito.