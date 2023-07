Ore di angoscia per il Re Carlo III: qualcosa sta andando veramente male

Sono ore di angoscia quelle che gli inglesi stanno passando per Re Carlo III. Sta succedendo qualcosa di grave al reale, la situazione è preoccupante, le sue condizioni sono peggiorate tutto ad un tratto?

Qualcosa sta succedendo nella Royal Family, le cose per Re Carlo III sembrano andare molto male. Sono ore di angoscia per i suoi sudditi, i quali non capiscono cosa stia succedendo, la situazione sta facendo tremare gli inglesi. Non sono pronti a perdere di nuovo un altro monarca.

Re Carlo III, dopo tanti anni è riuscito finalmente a diventare il sovrano del suo amato regno, fino ad allora controllato da sua mamma, la compianta Regina Elisabetta II. Carlo ha apportato diverse modifiche dalla linea che aveva optato la monarca in tutti quegli anni e sembra che agli inglesi questo “restauro” piaccia molto.

Re Carlo III trova dei documenti top-secret

È di poche ore fa la notizia che Re Carlo III, ha trovato i diari segreti scritti da sua mamma nel corso della sua lunga egemonia. La Regina era solita scrivere tutte le sere prima di andare a dormire qualche pagina del suo diario segreto sui fatti principali della giornata. Per paura che potessero essere presi con l’inganno dalla stampa inglese, Carlo ha deciso di affidare questi testi, considerati top-secret, al maggiordomo di fiducia, Paul Whybrew.

La Regina si fidava ciecamente di lui, da quando la salvò da un intruso molti anni prima. Per questo il Re ha deciso di affidare a lui il compito di leggere tutti gli scritti della madre e di decidere quali pagine potranno essere pubblicate e quali non potranno uscire da Palazzo.

Quel gesto che preoccupa tutti

Sono ore di angoscia quelle che i sudditi di Re Carlo III stanno passando, qualcosa sta succedendo al monarco e sembra qualcosa di brutto, ma nessuno ha ancora capito la gravità del suo stato di salute. In pratica, durante la seconda giornata del Royal Ascot 2023, l’esperta del linguaggio del corpo, Judi James ha setacciato tutte le immagini che ritraevano Carlo insieme alla Duchessa di Edimburgo, Sophie.

L’esperta sostiene che le movenze di Sophie fossero quelle di una persona molto preoccupata per il monarca. La sua vicinanza fanno chiaramente ipotizzare che la donna volesse sostenere il figlio di Elisabetta, forse per alleviargli qualche dolore. Tra i due la sintonia è molto forte, è chiaro che Sophie è molto affezionata a Carlo.

Sicuramente questo atteggiamento è totalmente diverso da quello che il monarca ha riservato a sua moglie Camilla, la quale dolorante aveva chiesto al Re: “Non andartene, sai che non posso camminare da sola”. Carlo per tutta risposta l’avrebbe liquidata con questa esclamazione: “Oh my God”. In questo momento quindi molti fatti incuriosiscono i media per quanto riguarda la Royal Family: come sta Carlo? come sta Camilla? il Re e la Regina hanno litigato? Come mai Sophie si comporta con questo fare così protettivo verso il monarca? Non si sa se otterremo mai risposte a questi quesiti.