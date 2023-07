Silvio Berlusconi, “l’ultimo gesto d’amore” per Marta: l’ha fatto poco prima di morire

Ecco qual è stato l’ultimo gesto d’amore che Silvio Berlusconi ha fatto per la sua compagna, Marta Fascina. L’ha fatto poco prima di morire, chissà cosa avrà provato la donna, vista la successiva morte del Cavaliere?

Silvio Berlusconi, prima di morire, ha fatto un ultimo gesto d’amore in favore di “sua moglie” (anche se non legale), Marta Fascina. Il Cavaliere ha pensato proprio a tutto, è pazzesco come abbia avuto la lucidità di pianificare ogni cosa nel minimo dettaglio.

Il padre di Pier Silvio Berlusconi, è morto da meno di un mese e ancora la notizia della sua dipartita è sotto i riflettori. Principalmente perché il gossip è curioso di sapere diversi aspetti di quella che sarà la vita dei suoi parenti, adesso che il personaggio politico non c’è più.

Pier Silvio Berlusconi cambia lavoro?

In questi giorni è trapelata la notizia che la data per la lettura del tanto atteso testamento, redatto personalmente dal Cavaliere, prima di morire, è slittata nuovamente. Se non succede niente, la famiglia di Silvio Berlusconi dovrebbe riunirsi la prossima settimana, per la spartizione del suo cospicuo patrimonio.

Berlusconi ha sempre dichiarato di essere rimasto scioccato dalla pesante guerra che la discendenza Agnelli ha portato avanti, dopo la lettura delle volontà dell’Avvocato. Lui, che ha sempre voluto vedere la famiglia unita, pare abbia diviso tutto in maniera equa, in modo che nessuno dovrebbe avere qualche motivo per intraprendere una faida familiare. Ovviamente se questi pettegolezzi corrispondano o meno a verità, soltanto il tempo lo dimostrerà.

Nell’attesa, Pier Silvio Berlusconi, pare stia pensando di cambiare lavoro, lasciare Mediaset per entrare in politica come successore di suo padre. Almeno, questo è quello che si vocifera da giorni. Da fonti vicine all’interessato, sembrerebbe che il compagno della Toffanin sia molto allettato da questa nuova avventura ma che almeno per il momento non avrebbe ancora deciso il da farsi. Anni addietro rifiutò la proposta del padre di prendere il posto della sorella, ma cosa succederà adesso?

Cosa ne penserà Marta Fascina?

Silvio Berlusconi ha voluto compiere un ultimo gesto d’amore, verso Marta Fascina, prima di morire. Come dicevamo in precedenza, la lettura del testamento non è ancora avvenuta, ma da rumors insistenti sembrerebbe che il Cavaliere le avrebbe lasciato la villa di Arcore e un’ingente somma di denaro. Nonostante legalmente alla donna non spetti niente del patrimonio della famiglia di suo marito, siamo sicuri che comunque non patirà “la fame”.

Il piccolo dettaglio che ha fatto discutere e che forse non renderà molto felice la Fascina è il fatto che “il Berlusca” le ha lasciato la casa è vero, ma non come usufruttuaria bensì con un diritto di abitazione. E cosa vorrà dire, direte voi? In pratica Marta potrà vivere in quella casa finché vorrà, nessuno avrà mai il diritto di “buttarla in mezzo ad una strada”, ma la donna non potrà venderla, in quanto la vera proprietaria resterà sempre e soltanto, Marina Berlusconi.

Tutto questo sarebbe stato descritto da Silvio come: “un lascito importante come ultimo gesto d’amore”. Questi e altri dettagli emergeranno dopo la lettura ufficiale del testamento, quel che è certo è che Silvio Berlusconi ha fatto veramente di tutto, per cercare di non generare litigi tra i suoi figli, dopo la sua morte. Chissà se ci sarà riuscito?