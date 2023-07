Pier Silvio Berlusconi, dopo i rumors sulla vendita l’annuncio è ufficiale: “Sono turbato”

Pier Silvio Berlusconi a ruota libera. Mai visto così. La sua risposta alle voci di vendita.

Non ha passato di certo giorni facili il bravo e accorto AD delle Reti Mediaset. La scomparsa del suo adorato padre lo ha sconvolto. Gli manca tantissimo. Loro due erano davvero molto legati e la stima era reciproca. Ora fa davvero fatica a non commuoversi quando parla di lui. La voce quasi gli si spezza in gola e gli occhi diventano lucidi.

Pensa a tutti i bei momenti trascorsi insieme e alla grande fiducia che il suo papà aveva da sempre riposto in lui. Lui che è papà di tre figli, di cui due ancora alquanto piccoli, quali Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, frutto del suo amore con la sua attuale compagna di vita Silvia Toffanin. La maggiore, la bellissima Lucrezia, che l’ha reso già nonno, è nata nel corso del suo matrimonio con Emanuela Mussida.

Tuttavia pare che abbia promesso al papà di sposare la conduttrice veneta mentre Silvio era ospedalizzato al San Raffaele di Milano. In ogni caso ora il lutto è ancora troppo vivo per pensare concretamente alle nozze. Inoltre lui ha un’azienda alla quale pensare. Stiamo chiaramente parlando di Mediaset.

Pier Silvio Berlusconi non molla

A pochi giorni dalla dipartita dal suo eroe, dal suo amatissimo genitore e vero e proprio punto di riferimento, ha scritto un toccante messaggio ai suoi dipendenti e poi successivamente ha voluto parlarci. Ha dimostrato grinta e voglia di fare, oltre che mettersi nuovamente in gioco. Lui non può e non deve mollare. Suo padre non lo avrebbe voluto. Lui non vuole deluderlo.

Si è messo a lavorare con ancora maggior ardore per dare in pasto una nuova stagione televisiva ai telespettatori, pianificando tante cose e mettendo sul piatto tante novità. Tuttavia non sono nemmeno mancate le docce fredde come il comunicato stampa tramite il quale si comunicava che Barbara D’Urso non sarebbe stata più al timone del suo storico rotocalco, ovvero Pomeriggio Cinque.

Che cosa lo ha turbato per davvero

Durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, Pier Silvio ha sottolineato che non ha la minima intenzione di vendere l’Azienda. “In famiglia non abbiamo parlato della cessione di Mediaset. Tra noi c’è compattezza, voglio un bene e enorme a Marina e ai miei tre fratelli Barbara, Eleonora e Luigi. Facciamo lavori diversi ma c’è compattezza”, così ha rilevato l’AD.

Riguardo al chiacchiericcio che la Stampa ha messo subito in atto sulla morte del padre Silvio, lui ha candidamente confessato: “Ognuno fa il proprio mestiere ma leggere certe cose mi ha turbato“. Inoltre ha assicurato che Mediaset non finirà nella mani di Urbano Cairo. Lui lo stima e si è definito anche un suo fan. Inoltre lo ritiene bravo, simpatico e capace. In ogni caso non c’è assolutamente nulla “in ballo”.