Marcello Dell’Utri, perchè ha ricevuto 30 milioni da Berlusconi: spiattellato il reale motivo

Ecco perché Marcello Dell’Utri ha ricevuto 30 milioni di euro da Silvio Berlusconi. L’ex politico e collaboratore personale del Cavaliere, è stato nominato nel suo testamento e finalmente sono stati svelati i motivi di questo suo lascito.

In molti hanno criticato Berlusconi di aver voluto pagare il silenzio di Dell’Utri, dopo la sua morte. Di parole ne sono state dette tante in merito, cerchiamo di capire cos’è successo veramente, in questo guazzabuglio di informazioni.

Chi è Marcello Dell’Utri?

Marcello Dell’Utri, nato a Palermo nel 1941, è un ex politico, considerato uno dei padri fondatori del partito di Forza Italia. Principalmente viene ricordato per essere il braccio destro e amico fedele di Silvio B., l’ha seguito praticamente fino alla sua morte. È sempre stato un passo indietro al Cavaliere, l’ha sempre seguito ma non ha mai firmato un disegno di legge. È stato più volte membro attivo del Parlamento italiano.

Ha avuto diversi pendenti giudiziari nel corso della sua vita, che l’hanno portato a scontare una pena abbastanza lunga in carcere, fino alla reclusione ai domiciliari nel 2018 per motivi di salute. Nel 2019 è tornato ufficialmente in libertà. Come ha dichiarato lui stesso, ha sentito Berlusconi tre giorni prima della sua morte: “Era molto lucido. Stava organizzando le nuove regole per rifondare Forza Italia. Mi aveva chiesto se potevo occuparmi di selezionare i prossimi candidati alle Europee. Gli ho risposto che lo avrei fatto se me lo avesse chiesto…”.

Il testamento svelato di Silvio Berlusconi

Oltre ai figli, Silvio Berlusconi, nel suo testamento cita anche suo fratello Paolo, la sua compagna, Marta Fascina e il suo amico, Marcello Dell’Utri. Svelati i motivi per cui l’ex politico ha ricevuto 30 milioni di euro. Dell’Utri ha dichiarato che questi soldi sono stati un gesto di affetto di Berlusconi nei suoi confronti e nel rispetto della loro lunga amicizia. A detta sua, non ha comprato il suo silenzio:

“Questa donazione, totalmente inaspettata, è un gesto d’amore, più che di amicizia, da parte di Silvio Berlusconi. E non è affatto il pagamento del mio silenzio, come dice qualche seminatore impuro di odio, pieno di astio…non mi aspettavo che il mio amico Silvio mi dovesse qualcosa. Io ho dato tutto a lui, la mia vita, tutto. In cambio, ho ricevuto affetto…(i soldi, ndr)li userò per un progetto a cui sto lavorando da un anno: una biblioteca di libri di letteratura siciliana nel cuore della Valle dei Templi…”.