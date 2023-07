Ritrovato portafoglio con 10mila euro dentro: ecco cosa ci ha fatto chi l’ha preso | E avresti fatto lo stesso?

Sui social di recente sta circolando una notizia che ha colto tutti alla sprovvista. Si tratta del ritrovamento di un portafoglio con tantissimo denaro all’interno. Ci sarà stato un lieto fine nella faccenda? Andiamo subito a scoprirlo.

Spesso capita che per una semplice distrazione qualcuno possa sottrarci degli oggetti agendo indisturbati. Può accadere dappertutto, sui mezzi pubblici per esempio i borseggiatori non scarseggiano mai. Per questo motivo è fondamentale tenere gli occhi aperti per non avere delle brutte sorprese.

Basta ricordare che nella vecchia edizione di Striscia la Notizia l’inviato Valerio Staffelli metteva in guardia il pubblico di Antonio Ricci smascherando delle ladre che si aggirano nelle stazioni e nelle metropolitane di Milano. In questo modo ha evitato il peggio per tante persone, soprattutto per gli stranieri ignari della realtà funesta che siamo costretti a vivere quotidianamente.

Per fortuna non sempre coloro che perdono delle cose versano lacrime. Assistiti dall’angelo della buona sorte, riescono a ritrovarle e il merito è di coloro che hanno un cuore nobile. Si tratta di persone che non mettono in tasca quello che appartiene a terzi, di conseguenza si mobilitano contando sull’aiuto della polizia.

Stavolta a ricevere tanti elogi è un pensionato di 63anni circa che ha trovato un portafoglio con tantissimo denaro all’interno. La sua reazione ha letteralmente spiazzato tutti, perfino i proprietari che ormai avevano perso le speranze.

Ecco la reazione davanti a 10 mila euro

L’uomo in questione si chiama Dario Peduzzi e, secondo quanto riportato dal Giorno, stava passeggiando con la moglie Maria Grazia nei pressi di un bar a Pognana Lario. Era il 5 luglio quando ha trovato a terra il portafoglio con 9110 euro.

C’erano anche 340 corone serbe con un semplice bigliettino da visita con un numero di cellulare. Hanno dedotto che il proprietario fosse straniero. Poiché sarebbe stato come trovare un ago in un pagliaio, si sono affidati a chi è competente del settore per compiere un nobile gesto.

“Non sono miei, non li voglio”

L’uomo che ha ritrovato il portafoglio ha dichiarato che non li ha presi. “Ho fatto quello che mi ha detto il mio cuore, l’unica cosa che ritenevo giusta”. Non ha reputato giusto appropriarsi di soldi non suoi, ragion per cui ha coinvolto le forze dell’ordine che hanno restituito il portafoglio al proprietario.

Come se non bastasse il proprietario gli voleva dargli 500 euro e la risposta ha spiazzato ancor di più: “Non sapeva come ringraziarmi, la moglie addirittura piangeva…hanno voluto a ogni costo darmi una mancia, io nemmeno la volevo, non mi sembrava di aver fatto niente di particolare, perché mi è parsa una cosa ovvia restituire quel denaro…Vivo della mia pensione: 10 mila euro non sono pochi, ma non erano miei“.