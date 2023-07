Alessandra Viero, struccata e con la tuta: faticherete a riconoscerla conciata così

Alessandra Viero, conciata in questa maniera farete fatica veramente a riconoscerla. Struccata e con la tuta non l’avevamo mai vista, chissà che cosa le sarà mai successo per abbandonare il suo solito look per uno molto più…casual?

Cosa ti è successo Alessandra Viero? Siamo sicuri che farete fatica a riconoscerla in questa modalità, in quanto la conduttrice è sempre stata super impeccabile nel trucco e nel vestiario. Adesso è apparsa in tuta e completamente struccata e i suoi followers sono confusi da questo cambiamento.

Alessandra Viero, per chi non la conoscesse perfettamente, è la nota giornalista e conduttrice televisiva, nata a Sandrigo il 16 aprile 1981. La professionista, approda a Mediaset nel 2008 e da allora non l’ha più lasciata- E’ passata da un programma all’altro, diventando molto spesso una sorta di “supplente”, per le sue colleghe “di ruolo” e dei loro show. L’abbiamo vista come conduttrice di punta del TgCom24 e ancora a Pomeriggio Cinque Cronaca, Studio Aperto, Quarto Grado e così via.

Il suo abito da matrimonio è perfetto!

La conduttrice Alessandra Viero, si è mostrata fiera e decisa non solo nel mondo lavorativo, ma anche in quello sentimentale. Nel 2021 ha sposato il suo Fabio Riveruzzi, con il quale ha avuto un figlio nel 2017. Nonostante siano passati diversi anni da quel fatidico sì, in molti ricordano ancora il suo bellissimo abito da nozze.

Non è per tutti è ovvio, se avete sempre sognato lo strascico, il corpetto, l’abito di pizzo e così via allora potete passare al paragrafo successivo, ma se vorrete uscire fuori dagli schemi, potrete tranquillamente prendere esempio da lei. La Viero si è sposata con una tuta elegante adattata ad abito da sposa, rigorosamente bianco. L’abito di effetto è molto semplice e fine ma fa comunque la sua bella figura. Voi ve lo ricordate?

La nuova versione di Alessandra Viero?

Alessandra Viero ha scioccato tutti i suoi seguaci, dopo essere apparsa sui social in versione casual, completamente struccata e con una tuta sportiva. In molti hanno fatto fatica a riconoscerla. Se vi state chiedendo quale sia la motivazione di questo suo cambio di outfit, vi tranquillizziamo subito.

La Viero infatti, si è fatta un selfie in palestra, mentre utilizza la sua ora di pausa pranzo per allenarsi un po’ prima della riunione, almeno questo è quello che abbiamo potuto capire dalla didascalia e dai tag che ha riportato. Alessandra Viero pratica regolarmente pilates, il quale è un ottimo alleato per la sua forma fisica impeccabile.