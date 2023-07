Carlo Conti, dopo le terribili polemiche sul web rompe il silenzio: “Gesto d’amore”

Carlo Conti, l’amatissimo conduttore toscano nella bufera. Pioggia di polemiche su di lui. Il conduttore si difende parlando di “gesto d’amore”.

È certamente un immenso professionista con alle spalle tanta gavetta, dove figura pure moltissima Radio, Carlo Conti. Conduttore di punta delle Reti Rai, dove ha pure condotto il Festival Di Sanremo in passato, da anni ci allieta nelle serate del venerdì sera con Tale E Quale Show e del sabato con Tali E Quali, spin off del primo.

Entrambi sono un grandissimo successo e le clip delle varie esibizioni sono condivise prontamente sui Social, ove diventano virali. Quest’anno Carlo ha deciso di riproporre pure I Migliori Anni, dove è stato affiancato da Flora Canto. La sua è stata una decisione molto convincente e vincente, visto che i telespettatori sono accorsi a frotte su Rai Uno per seguirlo con interesse.

Diciamo pure che ha sbancato a livello di share. Tra le più acclamate ospiti è stata la splendida Sabrina Salerno, autentica icona degli Anni ’80 nel nostro Paese, che ancora oggi fa cantare e ballare milioni di italiani di tutte le età. Tuttavia Carlo, negli ultimi giorni ha fatto molto chiacchierare di sé. Diciamo pure che ha fatto nascere molte polemiche susseguitesi sul Web, per poi dipanarsi a macchia d’olio.

Carlo Conti e la decisione che ha fatto discutere

C’è infatti qualcosa che non ha convinto i più che hanno dunque non solo storto il naso, ma pure dimostrato tutto il loro dissenso in ciò che hanno visto in televisione. Molti hanno sentenziato che quel fatto potesse essere evitato, in quanto fuori luogo ed increscioso. C’è chi ha parlato di grave mancanza di rispetto, non solo nei confronti del defunto, ma anche della sua vedova.

Tra l’altro costei non è solo una grande professionista molto amata dal grande pubblico, ma anche una delle migliori amiche in assoluto del conduttore, insieme alla meravigliosa Antonella Clerici. Ed è anche per tali motivazioni che molti sono rimasti sconvolti dalla decisione presa dal professionista fiorentino.

Ha parlato di “gesto d’amore e non solo”

In poche parole, durante una replica di Tali E Quali in prime time su Rai Uno, è stata proposta un’imitazione di Maurizio Costanzo, che ha lasciato questo mondo nel mese di febbraio 2023. A interpretarlo il bravo Massimo Lopez, che ha svolto il ruolo di quarto giudice della puntata. Chiaramente quando è stata proposta per la prima volta, il buon Maurizio era ancora in vita.

A intervenire prima della messa in onda è stato lo stesso Carlo con un video. Nel suo accorato messaggio abbiamo potuto ascoltare parole ricche di stima e di affetto per il compianto giornalista. “È un nostro omaggio, un nostro grande gesto d’amore e di affetto per questo enorme personaggio della televisione italiana”, ha sottolineato Conti nel massimo rispetto dei familiari del defunto e dei telespettatori.