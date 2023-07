“Limite estetico” : Loredana Lecciso e il rifiuto al reality | Ecco la terribile decisione

Loredana Lecciso ha parlato a ruota libera di limite estetico. Sviscerato ora il motivo del suo rifiuto al reality.

È certamente una donna bellissima e sulla cresta dell’onda la splendida Loredana Lecciso. Giornalista e showgirl pugliese, è molto chiacchierata per via della sua vita privata che mai tale riesce a restare. Lo è da quando, moltissimi anni fa, ha iniziato la sua relazione con uno dei cantanti italiani più amati nel mondo.

Stiamo chiaramente parlando di Albano Carrisi, con il quale ha masso al mondo due figli, quali Jasmine e Albano Jr, detto Bido. Anche la primogenita è molto chiacchierata e ha scelto pure lei di operare nel mondo dello spettacolo, in particolare della musica, seguendo in tale maniera le orme paterne.

Con Lory l’artista pugliese vive nella sua tenuta, dove per tantissimo tempo ha vissuto con la sua prima moglie, ovvero l’incantevole Romina Power. I due oggi sono in ottimi rapporti e si vogliono bene come fratello e sorella. Quando, anni fa, hanno annunciato la loro reunion artistica, in molti hanno sperato in un ritorno di fiamma, che però non c’è mai stato.

Loredana Lecciso e il limite estetico

A quanto pare però la sua attuale e la sua ex non vanno d’accordo e ciò è da vedersi come una spina nel cuore per Albano. Tuttavia i suoi figli, sia quelli nati dal primo matrimonio che dalla seconda unione, avrebbero rapporti molto distesi tra di loro. Ciò lo rasserena non poco. Lory, intercettata dal settimanale Nuovo, ha parlato a ruota libera di sé, della sua famiglia e dei suoi progetti professionali.

In molti hanno iniziato a chiedersi per quale motivo lei abbia sempre rifiutato di partecipare a un reality, tra cui il GF Vip. Si era vociferato più volte, sia in passato che in tempi più recenti, di una sua partecipazione. In ogni caso lei ha smentito ancora una volta e in maniera categorica il suo desiderio di entrare nella Casa più spiata d’Italia. Il motivo sarebbe da attribuire a un limite estetico.

Perché ha detto di no al reality?

“Non mi sento di vivere questa esperienza. Il motivo è un limito estetico!”, queste le sue laconiche dichiarazioni al riguardo. In poche parole lei non ha alcuna intenzione di mostrarsi senza alcun filo di trucco addosso, spettinata e in tenuta casual, innanzi alla telecamere. Del resto, se decidesse di partecipare a un reality, sia esso il GF o L’Isola, così dovrebbe apparire.

I suoi fan sono rimasti delusi da questa sua decisione, ma hanno pure iniziato ad apprezzare la sua schiettezza. Hanno inoltre pensato che fosse proprio questa la motivazione che spinga molte altre donne del mondo dello spettacolo a rifiutare tale esperienza. Solo che, a differenza di Loredana, non hanno il coraggio di dichiaralo senza troppi giri di parole.