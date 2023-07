Mattia Zenzola, vacanza intima con una delle ballerine di Amici: pizzicati così in spiaggia

Mattia Zenzola, vincitore dell’ultima edizione di Amici, è stato beccato con lei, una ballerina che ha condiviso con lui l’esperienza televisiva. Di chi si tratta? Ecco l’Instagram story pubblicata da Deianira Marzano.

E’ un periodo d’oro per Mattia Zenzola, soprattutto dopo la vittoria schiacciante ad Amici. E’ riuscito ad avere la meglio contro Isobel Kinnear e nella finalissima contro l’amatissima Angelina Mango. Da non dimenticare i premi della critica ricevuti qualche ora prima del verdetto. Tra i vari impegni si è esibito al concerto del talent show che gli ha dato la fama con gli altri ex compagni d’avventura ed è stato un vero successo.

Il suo percorso nella scuola ricorda molto quello di Andreas Muller: nella precedente edizione non ha potuto accedere al Serale per un problema fisico, dunque i maestri gli hanno dato la possibilità di rimettersi in gioco. Si è impegnato al punto tale da portare a casa la coppa della vittoria e il montepremi. Perfino la maestra Alessandra Celentano ha speso belle parole sul suo conto.

Tra i banchi di scuola ha conosciuto anche Maddalena Svevi, con la quale ha avuto una breve relazione. E’ stata lei a mettere la parola fine perché preferiva focalizzarsi sul suo percorso di formazione. Nonostante tutto sono rimasti in buoni rapporti, chiaro segno di maturità.

Adesso è al centro dell’attenzione per via di una sua amicizia speciale con una ballerina arrivata in un secondo momento nel talent show e che gli è stato accanto fino alla fine. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Mattia Zenzola in spiaggia con lei

La ballerina in questione si è proposta per il genere latino americano ed è stata voluta fortemente da Raimondo Todaro. In realtà per dei problemi familiari ha messo da parte la sua passione, ma per fortuna il peggio è passato e così ha recuperato alla grande. Non ha avuto accesso al Serale, ma ne ha fatto parte lo stesso.

Il motivo? Francesca Tocca si è assentata per motivi non del tutto chiari, quindi Mattia aveva bisogno di una spalla nelle esibizioni di coppia. Lei non è altro che Benedetta Vari. A un passo dalla finale le telecamere l’hanno ripresa mentre criticata Mattia. Quest’ultimo ha ascoltato tutto, ma sembra che abbia messo una pietra sopra la vicenda.

“Una vacanza da sola con lui”

La segnalazione ulteriore sui due è arrivata da Deianira Marzano che ha pubblicato su Instagram cosa le ha scritto un utente social. In pratica starebbero trascorrendo dei momenti piacevoli a casa di lui in una località di mare.

Per ora non si sa se hanno deciso di stare insieme, anche perché lei è fidanzata con un altro che non menziona da un paio di settimane. Cosa sta succedendo? Lo scopriremo sicuramente con nuovi scoop.