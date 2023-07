Chiara Francini, la confessione inedita che sconvolge: “Il dito medio…” | Nessuno poteva immaginarlo

La confessione inedita di Chiara Francini ha sconvolto tutti quelli che hanno letto le sue parole, nessuno poteva immaginarlo, ma l’attrice ha ricevuto un “bel dito medio”. Questo scenario era oscuro a tutti i suoi seguaci.

Chiara Francini ha rivelato un aneddoto sconcertante della sua vita, quel dito medio ha sconvolto tutti, in quanto nessuno poteva immaginarselo. Dopo tanti anni, l’attrice ha avuto il coraggio di confessarsi senza filtri, a prova del fatto che non ha niente da nascondere ai suoi followers e soprattutto niente di cui vergognarsi.

Nata a Firenze nel 1979, Chiara Francini è un’attrice, conduttrice e scrittrice italiana di molto talento. Ha spaziato in diversi settori da quando è approdata nel mondo dello spettacolo, ma sicuramente è molto amata per i suoi ruoli comici a Colorado e nei film Una moglie bellissima, La peggior settimana della mia vita e tanti altri.

Innamorata come il primo giorno

Chiara Francini è legata sentimentalmente dal 2005 all’ex calciatore svedese, Frederick Lundqvist. I due sono molto felici insieme e nonostante i 18 anni di vita insieme, sono ancora innamorati come il primo giorno. I due innamorati fanno la spola tra l’Italia e la Svezia, in base ai vari impegni lavorativi di entrambi.

Come ha dichiarato la Francini in un’intervista passata, il suo boyfriend è: “Un uomo estremamente ironico, silenzioso, molto attento, sarcastico, riservatissimo. La persona che mi ha reso libera e sicura e che ogni giorno mi ama dandomi la possibilità di fiorire”.

Alla domanda sul perché non si siano ancora sposati lei aveva risposto così: “Viviamo insieme da 16 anni, ma il matrimonio è un giorno in cui ci si sente principessa… però io mi sento principessa tutti i giorni…”.

La rivelazione di Chiara Francini

Chiara Francini ha rilasciato una confessione inedita a cui nessuno poteva immaginare. In pratica l’attrice ha dichiarato che starebbe pensando di avere un figlio e anche se nel suo cammino dovesse incontrare qualche difficoltà per via della sua età, starebbe pensando anche alla fecondazione assistita come “piano B”.

Ecco che cosa ha dichiarato in merito la Francini: “Le domande che mi faccio sono sempre quelle, per esempio: il mio corpo mi farà il dito medio?…Voglio un figlio a 43 anni, sono pronta alla fecondazione assistita…Avendo superato i 40 anni, so però che farò del mio meglio per avere a disposizione tutte le possibilità…”.

In merito alla fecondazione assistita poi apre una parentesi molto pungente: “La fanno in tanti, ma nessuno ne parla mai, come se ci si vergognasse ancora, nel 2023, di ricorrere alla scienza. Come se farlo ci facesse apparire manchevoli. Un tabù simile a quello che a lungo c’è stato sulla psicoanalisi. La fragilità è invece parte costitutiva dell’essere umano…”.