Elena Sofia Ricci, la figlia nonostante la giovane età ha già riempito di gioia la mamma: è boom di commenti

Elena Sofia Ricci è letteralmente al settimo cielo! Sua figlia, nonostante la giovane età, l’ha resa una mamma molto orgogliosa e dopo la dichiarazione social è subito boom di commenti.

La figlia di Elena Sofia Ricci, nonostante sia molto giovane, ha già riempito di gioia e di orgoglio sua mamma che non sta più nella pelle dalla gioia. È stata invasa da “una pioggia” di commenti sui social, la pensano tutti come lei. Preparatevi a versare molte lacrime, quelle parole sono veramente toccanti.

La bella e brava Elena Sofia Ricci nel suo lavoro è un vero portento, infatti, grazie alle sue doti di recitazione, nel corso degli anni ha ricevuto molti premi di prestigio. L’attrice, nata a Firenze nel 1962 è stata sposata due volte. Il primo matrimonio, durato un anno è avvenuto nel 1991 con, Luca Damiani. Nel 1996 ha avuto una relazione con Pino Quartullo, dal quale ha avuto la sua primogenita, Emma. Dal 2003 al 2022 invece, è stata sposata con Stefano Mainetti, dal quale è nata la sua secondogenita, Maria.

Vita da single…

Elena Sofia Ricci non è stata apprezzata per un singolo personaggio, in quanto nel corso della sua carriera ci siamo affezionati a molti suoi alter ego. Come dimenticare per esempio la sua partecipazione a, I Cesaroni, Ex, Tutta colpa della musica, Caro maestro, Che Dio ci aiuti e così via.

La Ricci è sempre stata una donna molto forte e diretta e nonostante non si sia mai apprezzata veramente, sono in molti che le ricordano ogni giorno le sue doti e la sua bellezza. Durante il suo ultimo compleanno, l’attrice ha festeggiato in totale armonia, in compagnia delle sue figlie. Per lei è stato il primo compleanno da single, visto il suo recente divorzio dall’ex marito. Nonostante i rumors che la vedevano già accoppiata con un suo collega, la Ricci ha confermato di essere felicemente “libera” e almeno per il momento non ha nessuna intenzione di cambiare il suo stato civile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Sofia Ricci OfficialPage (@elenasofiaricci_officialpage)

La gioia di mamma Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci in un recente post social, ha condiviso con i suoi followers la gioia immensa che le ha dato sua figlia Maria. La giovane infatti si è da poco diplomata e con parole molto toccanti, sua mamma le ha voluto far sapere di quando sia orgogliosa di lei. Come si dice: “Cuore di mamma”.

Ecco quali sono state le dolci parole della Ricci verso sua figlia: “Eccoci qua Maria mia meravigliosa ! Anche per te finisce un percorso. Lo hai affrontato con la tua incredibile intelligenza e sensibilità…Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo ! diceva Gandhi . Ecco , io ti auguro tutto questo amore mio. Dal più profondo del cuore . Super orgogliosa di te…”.