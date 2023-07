“Ridicola”: Chiara Ferragni, dopo il concerto Love Mi travolta dalle critiche | Le motivazioni sono assurde

Non c’è pace per la splendida Chiara Ferragni. L’influencer ancora nel mirino dopo la sua presenza a Love MI. Pioggia di critiche per lei.

Anche quest’anno la nuova edizione di Love MI, super evento gratuito, in piazza Duomo nel Capoluogo Lombardo, è stato un autentico successo, nonché un vero e proprio bagno di folla. Tantissimi sono stati gli artisti che sono apparsi sul palco per l’immensa gioia dei fan. Il concerto è anche stato trasmesso su Italia 1 e ha registrato un altissimo numero di telespettatori.

Non poteva mancare in prima fila la bellissima moglie dell’organizzatore. Stiamo parlando di Chiara Ferragni che ha fatto un tifo sfegatato per il marito Fedez, che dallo scorso anno ha voluto donare alla sua città il super concerto in omaggio, al fine di sensibilizzare le persone sul tema delle malattie che purtroppo sovente fanno capolino quando meno ce l’aspettiamo nelle nostre vite.

Parola d’ordine è dunque prevenzione e non perdere mai la speranza e il coraggio. Lo sa bene l’artista che ha dovuto subire un’operazione molto delicata per scacciare dal pancreas un tumore. Ora sta bene, ma chiaramente deve essere monitorato di continuo. Chiara non l’ha mai mollato un momento e ha tenuto costantemente aggiornati i rispettivi fan sui Social direttamente dall’ospedale.

Chiara Ferragni, travolta dalle critiche

Alcuni momenti li abbiamo potuti vedere anche nel corso dell’attesissima seconda stagione dei Ferragnez, la docu-serie dedicata espressamente alla coppia, disponibile su Prime. Qui appaiono anche i loro bambini, quali Leone e Maria Vittoria che, nonostante siano piccini, sono già autentiche star, nonché collaboratori e amici più intimi.

Indubbiamente sia Chiara che Federico sono molto chiacchierati e la loro vita privata e sovente fonte di chiacchiericcio sul Web. Si è anche parlato più volte di crisi coniugale che anche se c’è stata, è già passata. Tuttavia l”influencer ora ha ben altro di cui pensare. È stata infatti travolta dalle critiche dopo l’evento Love MI. Che cosa non è andato giù a molte persone?

Prossimo step per Chiara Ferragni: pagare qualcuno che sudi al posto suo ai concerti. pic.twitter.com/rhlnCoMvka — Fran Altomare (@FranAltomare) June 28, 2023

“Altamente ridicola”, il commento che fa male

In poche parole alcuni utenti che hanno seguito il concertone in TV, hanno notato che l’influencer si è sì goduta il mega evento in mezzo alla gente e in prima fila, ma era accompagnata da una guardia del corpo e da una make-up artist. Dunque di tanto in tanto chiedeva l’ausilio della truccatrice per rifarsi il trucco, causa caldo e sudore.

Il video, decisamente breve, dove si nota tutto ciò, è stato prontamente condiviso su Twitter, dopo essere stato filmato da qualcuno che era certamente presente in loco. “Altamente ridicola. Stare in mezzo alla gente con la truccatrice e il bodyguard”, ha scritto uno. Un altro ha scritto che fa pena e che lei sia eccessivamente fissata con l’immagine. C’è anche chi le ha dato dell’eterna Barbie senza un capello fuori posto.