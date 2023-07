Serena Bortone, dopo l’addio clamoroso spunta il nome della sostituta: la conoscete tutti, è famosissima | Ecco di chi si tratta

Alla fine Serena Bortone ha detto addio. Ora spunta il nome della sostituta. Stiamo parlando di una super vip!

La Storia del Gossip ci insegna che quando il chiacchiericcio diventa sempre più forte e i diretti interessati non smentiscono qualcosa di fondo di vero c’è. Così è stato per la splendida Serena Bortone. Da mesi per la verità si sussurrava che la conduttrice non avrebbe più ripreso il suo solito spazio nella stagione televisiva 2023-2024.

Lei nel corso dell’ultima puntata del suo seguitissimo Oggi È Un Altro Giorno che ci ha fatto compagnia per ben 3 anni, dal lunedì al venerdì, nel primo pomeriggio su Rai 1, subito dopo il TG1, lei ha salutato e ringraziato tutti. In ogni caso il suo ringraziamento più grande lo ha rivolto al suo pubblico che ha scelto di seguirla fino all’ultimo.

Nelle sue parole c’era tanto dolore e pure tanta amarezza. Lei aveva pure costruito una squadra di collaboratori vincente che la accompagnava nel corso delle puntate tra cui la meravigliosa Romina Carrisi, figlia terzogenita del mitico Albano e di Romina Power. Tra l’altro la ragazza ha anche trovato l’amore nelle fattezze del regista della trasmissione stessa, ovvero Stefano Rastelli.

Serena Bortone, dopo l’addio arriva il nome della sostituta

A messe in onda concluse Serena ha deciso di dedicarsi al mero relax. La sua prima meta? Il Portogallo. Ha voluto poi incantare con svariati scatti i suoi numerosi fan dove è apparsa in splendida forma. Per lei si parla di un nuovo programma su Rai 3. Chiaramente c’è anche tanta attesa per sapere chi prenderà il suo posto sulla Rete Ammiraglia dell’Azienda di Viale Mazzini.

Il nome è già bello che certo e tra l’altro circolava già da tempo. Inoltre ha operato per tantissimo tempo e pure con tantissimo successo in Rai sia con programmi in prime time che nella fascia pomeridiana. Poi, come una sorta di fulmine a ciel sereno, è arrivata la comunicazione che nessuno si aspettava. Avrebbe lasciato momentaneamente la TV per dedicarsi maggiormente alla sua famiglia.

Per Caterina sarà “La volta buona”

Sì, avete capito molto bene: a prendere il posto di Serena sarà la bellissima Caterina Balivo. Lo farà con un programma tutto nuovo che si dovrebbe intitolare La Volta Buona. Ora come ora la conduttrice campana è in video con la nuova edizione di Chi vuole sposare mia mamma? su Tv8.

Nell’ attesa di ritornare alla grande in Rai si sta godendo al massimo le vacanze in compagnia dei suoi figli, del marito e degli amici più cari. Non dimentica di prendersi cura di se, della propria pelle e del suo fisico. E mai come ora è radiosa e al top della forma. Caterina sta per tornare e il suo sarà certamente un ritorno con i fiocchi!