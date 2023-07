Raffaella Carrà, l’icona che continua a brillare e a far ‘rumore’: Il documentario che lascia sorpresi | Non è come te lo aspetti

L’iconica Raffaella Carrà, nonostante la sua scomparsa, continua a brillare e a far parlare di sé. Nel documentario su di lei, ci sono molti dettagli che hanno lasciato tutti sorpresi, non è assolutamente come ti aspetti.

Nel documentario in suo onore, Raffaella Carrà, l’icona che continuerà per sempre a far ballare, a far rumore e a far parlare di lei, è riuscita a stupire anche dopo la sua morte.

Quei dettagli lasciano sorpresi, non è come te l’aspettavi, ci sono ancora molte cose che non sappiamo sulla soubrette più famosa di sempre.

La Carrà sarà per sempre una leggenda, era una professionista del mondo dello spettacolo a 360°, sapeva fare tutto.

La sua personalità esuberante per quegli anni, ha fatto scandalo ma ha anche aperto la porta a stili che sarebbero stati attuali e normali nei decenni successivi.

Il tributo di Tiziano Ferro

A due anni dalla scomparsa di Raffaella Carrà, un altro artista straordinario, grande amico e soprattutto fan di Raffa, ha voluto omaggiarla con un toccante video tributo sui social. Stiamo parlando di Tiziano Ferro, il quale non solo aveva dedicato in passato alla showgirl, la spumeggiante canzone, E Raffaella è mia, ma adesso si cimenta in una carrellata d’immagini che vi faranno scendere una lacrimuccia.

Il cantante di Latina, fa partire una serie di immagini e video, di momenti che hanno condizionato la vita del cantante, soprattutto quando la Carrà, ha creduto in lui, sostenendolo ed enfatizzando le sue straordinarie doti canore. Con una didascalia molto profonda, Tiziano Ferro ha così salutato la sua amica Raffaella Carrà: “Raffaella, amica mia ci unisce un racconto infinito fatto di balli e risate. Tu hai creduto in me… (e la tua amicizia per me è, ndr) il dono più grande…”.

Il documentario su Raffaella Carrà

Raffaella Carrà, l’icona che continua a far brillare, ballare e parlare di sé, sta per arrivare nel cuore degli spettatori, in una veste completamente diversa da quella che conoscevamo fino ad oggi. In questo nuovo documentario in suo onore, ci saranno molti dettagli della sua vita che lasceranno tutti sorpresi, non sarà assolutamente come ve lo potreste aspettare.

La grande soubrette avrebbe compiuto 80 anni quest’anno, se fosse ancora tra noi, per questo Daniele Luchetti ha creato un documentario tributo su di lei, dal titolo, Raffa, che sarà trasmesso al cinema dal 6 al 12 luglio, firmato Nexo Digital. In seguito sarà disponibile anche sulla piattaforma di streaming di Disney+. In questo viaggio, nella vita della soubrette, vivremo tre ore di storie inedite e non, dove conosceremo meglio quella che sarebbe diventata una colonna portante del mondo dello spettacolo.