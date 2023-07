Elisabetta Gregoraci, vi ricordate com’era prima della fama? Irriconoscibile

Oggi Elisabetta Gregoraci è una showgirl lanciatissima e amatissima. Ve la ricordate ancora giovanissima prima di arrivare al successo?

È certamente una showgirl molto apprezzata la meravigliosa Elisabetta Gregoraci. Attualmente, come è diventata una piacevole consuetudine negli ultimi anni, la troviamo nuovamente al timone di Battili Live. Per la prima puntata di stagione, ha voluto metaforicamente parlando, pigiare sull’acceleratore, con una mise che ha lasciato senza parole i suoi numerosi estimatori.

Stiamo parlando di un abito nero elegantissimo, con un corpetto striminzito, che ha lasciato intravedere parte del suo meraviglioso decolleté. Tra l’altro Ely, poco prima di salire sul palco, si è mostrata in alcuni scatti con il suo outfit, condivisi poi sul suo Profilo Ufficiale Instagram. Qui ama ammaliare ogni giorno i suoi fan con foto e video che appartengono per lo più alla sua vita dietro le quinte.

Non mancano nemmeno quelli appartenenti al suo privato, che però non riesce mai a restare tale. Difatti lei, essendo un personaggio dello spettacolo italiano molto chiacchierato, suscita immediatamente l’interesse della Cronaca Rosa. In particolare da quando si è concluso il suo matrimonio con Flavio Briatore, la showgirl calabrese è entrata nel mirino del Gossip più sfrenato.

Elisabetta Gregoraci, nessun ritorno di fiamma

I due, dopo un periodo di assestamento, sono tornati in ottimi rapporti. Si vogliono molto bene e si stimano a vicenda. Anche e soprattutto per il figlio che hanno in comune, ovvero il giovane Nathan Falco, trascorrono molto tempo insieme, comprese sia le vacanze invernali che estive.

In passato si era anche parlato di un ritorno di fiamma tra di loro, che tuttavia non c’è mai stato. Ely ha ritrovato l’amore nelle fattezze del giovane e bellissimo Giulio Fratini. Ci sono già state le presentazioni ufficiali in famiglia e tra gli amici più cari. Insomma i due fanno davvero sul serio e il sentimento procede al meglio. Tuttavia vi ricordate la Gregoraci prima del successo?

Bellissima oggi come agli esordi

Ancora giovanissima, aveva partecipato a Miss Italia. Pensate che aveva solo 17 anni ma già si intravedeva in lei la splendida donna che è diventata poi. Arrivò al 24esimo posto dopo essere stata eletta Miss Calabria. Era il 1997. Tuttavia riuscì a conquistarsi il titolo di Miss Sorriso. Nonostante sia passato molto tempo da allora, lei non è poi così cambiata.

I capelli lunghi e neri corvini sono gli stessi, sebbene oggi ami pure talvolta portarli acconciati in onde morbide e non solo perfettamente lisci. Il fatto poi che abbia vinto una fascia per il suo sorriso ha fatto intendere che fin da quel momento era quest’ultimo il suo tratto distintivo, insieme al suo corpo a dir poco mozzafiato. Bellissima ieri come oggi.