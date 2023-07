Alessandro Cecchi Paone, l’indiscrezione sulle possibili nozze: “Aspettiamo l’estate” | Ecco chi sarà la testimone

Alessandro Cecchi Paone vorrebbe sposare il suo fidanzato. Ecco chi sarà la sua testimone. Il nome inaspettato.

Nonostante la loro breve permanenza in Honduras, il giornalista Alessandro Cecchi Paone e il giovane fidanzato Simone Antolini, non sono certo passati inosservati. La partecipazione ha lasciato il segno e ancora una volta il divulgatore scientifico ha messo in luce il suo carattere forte e determinato.

Quando il suo lui, a causa di problemi di salute, non se l’è più sentita di continuare la sua avventura all’interno del reality, anche lui ha deciso di chiuderla lì. Successivamente i due sono stati ospiti in studio da Ilary Blasi.

La coppia piace moltissimo al grande pubblico e appare sempre più unita, complice e innamorata, nonostante la grande differenza di età che vige tra di loro.

Tra l’altro Simone è anche papà di Melissa. La bimba vive con loro ed è anche molto legata ad Alessandro, come ha rivelato lo stesso durante un’ospitata a Pomeriggio Cinque. Anzi, è pure suo vivo desiderio adottarla. Ora per loro si parla di nozze, che si effettueranno dopo l’estate. Non sanno ancora dove però, se negli USA o in Spagna.

Alessandro Cecchi Paone, decisa la sua testimone

Diciamo che per l’unione civile opterebbero per l’Italia, ma devono trovare un punto d’incontro, dal momento che Simone ha parenti nella Marche, mentre Alessandro ha come massimo riferimento la città di Positano. Il matrimonio vero e proprio avverrà all’estero, anche perché così , come già accennato, Cecchi Paone potrà adottare Melissa.

A parlare per primo di nozze è stato lui. In ogni caso i suoi fan, oltre ad essere molto felici per lui, si chiedono se ha già pensato al suo testimone di nozze. A quanto pare sì e si tratta di una donna che è molto importante per lui e che non è mai uscita dalla sua vita. Il bene è sincero come la stima reciproca.

Lui vuole la ex

Sapete di chi stiamo parlando? Nientemeno che della sua ex moglie, ovvero Cristina Espinoza Navarro. La donna sarebbe pronta a svolgere tale ruolo, qualora lui decida di sposarsi in Spagna, dove lei vive. La loro storia è nata in università, quando entrambi frequentavano l’Accademia in loco.

Il loro matrimonio è durato diversi anni e la loro decisione di separarsi è avvenuta nel 2003, quando il giornalista ha capito di avere una preferenza per gli uomini. I due ex coniugi hanno pian piano ritrovato un’equilibrio da amici. Cristina è molto riservata ma in ogni caso pare che si sia rifatta una vita, con tanto di matrimonio. È tra l’altro apparsa in video all’Isola per salutare il suo ex.