Laura Chiatti, ecco il segreto della sua perfetta forma fisica: finalmente svelata la sua alimentazione | Nessuno poteva crederci

Laura Chiatti compare in splendida forma fisica sui social. Ma qual è il suo segreto? Proprio lei ha riferito ogni minimo dettaglio di ciò che ha fatto per ottenere un risultato eccellente.

Laura Chiatti è una delle attrici più belle e brave del mondo dello spettacolo italiano. Nata a Castiglione del Lago il 15 luglio 1982, ha esordito come cantante nel 1994 partecipando a Karaoke, uno dei programmi televisivi condotti da Fiorello. Due anni dopo ha vinto il concorso di bellezza Miss Teenager e così ha valutato l’idea di intraprendere altre carriere artistiche.

Infatti contemporaneamente al canto si è dedicata alla recitazione ed ecco i primi ruoli in Mai + come prima di Giacomo Campiotti, Passo a due con Kledi Kadiu, Ho voglia di te con Riccardo Scamarcio, Il mattino ha l’oro in bocca di Marco Baldini. Da non dimenticare Baaria nel 2009 nelle sale cinematografiche e il telefilm Braccialetti rossi.

Nel 2010 ha avuto modo di esibirsi nel canto a Che tempo che fa con Cristiano De Andrè e successivamente ha cantato con Al Bano al Festival di Sanremo quando al timone della conduzione c’era Fabio Fazio. Ha anche doppiato alcuni personaggi della Walt Disney.

In queste ore ha risposto alle domande di alcune fan in merito alla sua perfetta forma fisica. Ha svelato il suo segreto che sicuramente sarà preso in considerazione, dato che i risultati sull’attrice sono più che evidenti.

Laura Chiatti svela il suo segreto

Essendo un personaggio pubblico, tende sempre ad avere un rapporto costante con chi la segue fin dai suoi primi esordi. Infatti nemmeno stavolta ha fatto eccezione quando le hanno chiesto come ha raggiunto gli obiettivi prefissati in precedenza.

Ha ammesso di non aver seguito nessuna dieta, ma di aver solo cambiato alimentazione. Non ha fatto di testa sua, ma si è affidata a qualcuno che le ha cambiato la vita. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Un consiglio da non sottovalutare

L’attrice ha perso 30 chili con una dieta definita da lei miracolosa. Purtroppo nel periodo della pandemia siamo stati costretti a restare a casa per mesi, quindi è normale aver perso la linea. Anche lei si è lasciata andare con il cibo e ha tralasciato l’attività sportiva, dunque è stata presa di mira da qualche utente social. Adesso compare in splendida forma, facendo così cessare le critiche. Ecco cosa ha consigliato.

“Tante ragazze mi hanno chiesto se sono dimagrita durante la quarantena. In realtà avendo molte allergie alimentari, da febbraio ho cambiato alimentazione e mi sono fatta seguire da una bravissima nutrizionista che onestamente mi ha davvero salvata. Per chi come me ha questo tipo di problema, consiglio di non fare diete autogestite, ma affidarsi a seri professionisti“.