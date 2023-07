Temptation Island, avete capito che razza di lavoro fa Mirko? Non ha proprio bisogno della tv

Il fidanzato Mirko di Temptation Island nella vita di tutti i giorni svolge un lavoro che nessuno avrebbe mai immaginato. Ecco di cosa si occupa nella quotidianità.

Temptation Island ha riscosso un grande successo dopo anni di assenza dal piccolo schermo. Le vicende dei fidanzati alle prese con le varie tentazioni incuriosiscono i telespettatori fedeli di Maria De Filippi. Filippo Bisciglia ancora una volta accompagna i ragazzi nel lungo viaggio dei sentimenti nei villaggi della splendida Sardegna.

Per ora solo una coppia ha deciso di andare via. Si tratta di Isabella e Manu. Quest’ultimo pare che sia stato capito dalla sua metà, dunque sono tornati a casa mano nella mano. Eppure qualcuno sui social ha insinuato che stessero recitando un copione.

Stesso discorso anche per Giuseppe e Gabriella. Secondo il loro racconto le cose non vanno bene da gennaio, quando lei ha scoperto della chat di incontri. Qualche influencer, però, ha notato delle foto della coppia di quel periodo in cui sono addirittura andati a Parigi.

Poi c’è un’altra coppia che sta appassionando il pubblico di canale 5. Lei ha origini campane e per amore ha mollato tutto ed è andata al Nord. Purtroppo ha ammesso di stare sola nell’arco della giornata per colpa del lavoro di lui. Loro sono Perla e Mirko. La domanda sorge spontanea: di cosa si occupa? Ecco la risposta.

Ecco che lavoro fa il fidanzato di Temptation Island

Mirko e Perla hanno deciso di mettersi alla prova nel reality della sopravvivenza per fare chiarezza con i propri sentimenti. Lei è nata a Salerno e ha lasciato amici e affetti familiari per andare a Rimini da lui. In questo modo hanno risolto il problema della distanza geografica, però ne sono sorti altri.

Con il passare dei giorni Mirko si sta confidando con le tentatrici confessando di essere stufo di fare da padre alla fidanzata. In casa, a detta sua, lei non sa fare nulla e quel poco che sa è solo perché lui gliel’ha insegnato. La replica arriva sempre della diretta interessata che nel mentre si sta avvicinando a uno dei tentatori. Non è chiaro come andrà a finire la loro relazione, ma una cosa è certa. E’ emerso il lavoro che il ragazzo svolge.

Ruolo importante per Mirko

Perla ha riferito che tutte le sere lo attende, anche se ciò significa che deve cenare a tarda ora. Per un’estate intera è stato dietro ai suoi ritmi lavorativi, dunque sentirsi dire certe cose non fa altro che distruggerla moralmente.

In effetti lui ha un ruolo importante in Eurofocaccia, un’azienda nelle mani della sua famiglia che opera nel Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. All’inizio avevano solo una pizzeria, ma poi negli anni i punti vendita sono stati aperti in queste regione italiane. Essendo laureato in Economia, non c’è da stupirsi se si occupa dell’aspetto manageriale.