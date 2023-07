Samantha Curcio, da Uomini e Donne al letto di ospedale: profonda apprensione per lei

L’ex tronista di Uomini e Donne Samantha Curcio è finita in ospedale e i fan si sono preoccupati per lei. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne è il programma televisivo condotto da anni da Maria De Filippi e, come sempre, riscuote un enorme successo. Il merito è senza dubbio dei partecipanti che mettono a nudo i propri sentimenti per trovare l’anima gemella. Sia giovani che persone adulte si mettono in gioco e nella maggior parte dei casi c’è un lieto fine.

Basta menzionare Lavinia e Alessio. Ancora oggi sono molto affiatati, anche se per ora non hanno intenzione di fare il passo della convivenza. Secondo fonti attendibili si dice che l’altro, Alessio Campoli, potrebbe sedersi sul trono a settembre perché richiesto a gran voce dal pubblico.

Tuttavia in questi giorni il tronista Federico ha annunciato la rottura con la corteggiatrice Carola mentre la dama Isabella ha a malincuore riferito di essersi lasciata definitivamente con il cavaliere Fabio dopo essere convolati a nozze mesi fa.

Anche se certe storie non decollano, i telespettatori hanno pur sempre a cuore i partecipanti del programma. Molti ricorderanno senza dubbio Samantha Curcio per il coraggio di andare oltre gli stereotipi della società. Di recente ha spiazzato tutti per via di una notizia che ha divulgato attraverso il profilo Instagram.

Samantha Curcio in ospedale

Il suo percorso nello studio di UeD è stato pulito e lineare. Samantha si è sempre presentata come la ragazza della porta accanto, che si può incontrare per strada e ben lontana dal prototipo di donna che abbonda sul web. Nonostante abbia delle forme giunoniche, ha avuto il coraggio di esporsi lanciando un messaggio importante.

Per questo ha subito conquistato gli italiani, soprattutto le adolescenti che non accettano la propria immagine allo specchio perché influenzate da ciò che si può vedere sul web. Lei è andata via con Alessio Ceniccola, ma poi si sono detti addio. Non è stato facile voltare pagina, però ha riacquistato il sorriso. Adesso, però, sta facendo i conti con i medici. Ma cosa è successo? Andiamo a scoprirlo.

L’ex tronista sotto i ferri per un valido motivo

Essendo un personaggio pubblico, Samantha tende sempre ad aggiornare i follower sulla sua vita privata. Del resto è un modo di ringraziare coloro che la seguono fin dal primo giorno nel piccolo schermo. Infatti in queste ore ha realizzato una Instagram story per spiegare cosa ha fatto tra le mura ospedaliere.

Per fortuna non è successo niente di grave. Non a caso ha precisato che si tratta di intervento che molte donne fanno. Poi ha aggiunto di essere consapevole di dare maggiore lavoro a chi la circonda: “Sto benissimo, ma sto stressando le infermiere per mangiare. Piccolo intervento all’utero, normale amministrazione per un sacco di donne”. I fan, dunque, possono stare tranquilli.