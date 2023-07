Brusco risveglio per Mauro Corona: le parole arrivano come un fulmine a ciel sereno

Probabilmente Mauro Corona dovrà fare i conti con una spiacevole notizia. Ecco cosa sta succedendo nella vita dell’uomo.

Nato a Baselga di Piné il 9 agosto 1950, Mauro Corona è noto per essere uno scrittore, scultore e alpinista. Ha scritto molti libri (i suoi autori preferiti sono i russi Tolstoj e Dostoevskij e lo spagnolo De Cervantes) e allo stesso tempo si è dedicato all’alpinismo scalando vette inimmaginabili.

Il libro La fine del mondo storto del 2011 ha ottenuto un buon parere dalla critica ed è stato tradotto in cinese, tedesco e spagnolo. In televisione è comparso nel 2018 a Cartabianca dove ha spesso avuto dei battibecchi con gli ospiti e la conduttrice. Da allora ne fa parte.

Eppure qualcosa pare che stia per cambiare per via di alcune decisioni prese dagli altri vertici della Rai. La sua presenza in tv potrebbe essere messa a rischio. I telespettatori vorrebbero vederci chiaro.

La curiosità ha avuto la meglio quando si è scagliato contro un politico con testuali affermazioni: “Lo apprezzo come comico…come politico mi fa tenerezza e a volte pena…Provo pietà per lui“. Ma a chi si è rivolto in questo modo? E cosa ha scatenato questa reazione? Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Mauro Corona menzionato proprio da lui

Tutti sono concordi nel dire che Mauro Corona sia un personaggio pubblico dotato di una vasta cultura, anche se risulta essere alquanto stravagante quando si propone a Cartabianca. Sono ben noti i battibecchi con la conduttrice che, in fin dei conti, erano graditi dal pubblico. Adesso la donna passerà alla Mediaset e di conseguenza il programma non andrà più in onda.

Di recente della sua assenza della televisione ne ha parlato un uomo di spicco del mondo della politica italiana in un determinato evento. Lui è Vincenzo De Luca. Le sue parole non sono passate inosservate, in quanto il diretto interessato ha replicato.

“Non avremo più quell’immagine di raffinatezza”

Come è accaduto in questi giorni nelle sedi della Mediaset, anche in quelle della Rai ci sono state delle riunioni per i palinsesti 2023/2024. Si sono tenute presso le strutture televisive di Napoli e il Presidente della Campania che, con la sua solita ironia, ha fatto divertire i presenti. Ha espresso un parere sull’addio di Bianca Berlinguer, soffermandosi su alcuni ospiti del suo programma che non saranno più presenti nel piccolo schermo.

De Luca ha menzionato implicitamente Mauro Corona: “Se ne va Berlinguer dalla Rai. Pensare di non vedere più quell’uomo di Neanderthal che veniva ospitato nella sua trasmissione, quel troglodita che si presentava vestito come un capraio afgano, un cammelliere yemenita, io sto male a immaginare che non avremo più quell’immagine di raffinatezza ed eleganza”. Ha fatto sorridere chi l’ha ascoltato, dopodiché il suo discorso è stato divulgato sui social. Come al solito, ha ottenuto tanti consensi.