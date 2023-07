Rai, trattativa top secret: bisogna solo firmare e il gioco è fatto | Colpo grosso dell’ultimo minuto

Rai, l’Azienda punta a un altro grande nome. Il contratto è praticamente pronto. Manca solo la firma. Si tratta di un colpo grosso.

È certamente un’estate molto calda per le Aziende TV. Rai e Mediaset sono le protagoniste assolute e tra colpi di scena, novità, partenze e arrivi, stanno lasciando letteralmente senza parole il grande pubblico italiano. Se l’Azienda del Biscione ha calato fortemente la mannaia su una grande protagonista, come la divina Belen, ora la Rai stupisce ancora una volta, ma non con un saluto a una grande professionista, bensì con un arrivo.

In questi giorni ci sono state le presentazioni ufficiali dei palinsesti della prossima stagione TV. Impossibile non notare il grande ritorno più volte inneggiato di Caterina Balivo con La Volta Buona, che andrà in onda esattamente al posto di Oggi È Un altro Giorno, che è stato condotto da Serena Bortone, che approderà su Rai Tre.

Nuovo programma anche per Bianca Guaccero. Confermatissimi Alberto Matano e Mara Venier. Raddoppio per la Clerici con È Sempre Mezzogiorno e The Voice Kids. Non mancano però anche la docce fredde, come l’addio di Fabio Fazio, che ha lasciato la Rai per approdare Discovery.

Rai, un altro addio che ha fatto discutere

Pure Luciana Littizzetto ha salutato l’Azienda di Viale Mazzini e in autunno la vedremo come giudice a Tu Si Que Vales. Un altro addio che ha fatto molto parlare di sé e che è molto recente è quello di Bianca Berlinguer, che ci allieterà con la sua presenza su Rete 4, con tanti appuntamenti imperdibili.

In molti rimpiangono le puntate di Carta Bianca, dove il suo amico e collaboratore Mauro Corona faceva sempre ampiamente parlare di sé, per le sue forti dichiarazioni. Non erano neanche poi mancate le grandi diatribe tra di loro. Ora tutto questo non ci sarà più. In ogni caso in questo momento c’è grande curiosità di sapere chi prenderà il posto della Berlinguer in Rai.

Pronta a prendere il posto della Berlinguer

Se inizialmente si faceva sentire molto forte il nome di Massimo Giletti, che da tanti anni opera a La7, dopo aver prestato servizio per moltissimo tempo all’Azienda di Viale Mazzini, ora ci sarebbe un altro nome che aleggerebbe in pole position. Anzi, Affari Italiani ci fa sapere che il contratto è bello che pronto e che manca solo la firma finale.

Lavora sempre per La7, dove tra l’altro ha operato la splendida Myrta Merlino, che a partire da settembre 2023 vedremo al timone di Pomeriggio Cinque, al posto di Barbara D’Urso. Si tratta di un’altra grandissima giornalista e volto TV molto amato dagli italiani. È la figlia di un’immenso artista che ci ha lasciato. Si tratta di Gaia Tortora, figlia del compianto Enzo. Si attendono solo le conferme definitive.