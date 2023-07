Antonella Clerici allarga la famiglia: l’annuncio è di poche ore fa

Antonella Clerici, l’amatissima conduttrice Rai fa un lieto annuncio. Si allarga la famiglia.

È stata una stagione decisamente positiva, per non dire trionfale, quella conclusasi qualche settimana fa per Antonella Clerici. Ci ha fatti divertire ogni giorno, dal lunedì al venerdì, esattamente poco prima di pranzo, con il suo È Sempre Mezzogiorno con i suoi amici chef. Inoltre la sera ci ha regalato intense emozioni sia con l’edizione Senior che Kids di The Voice.

Ora si sta godendo un lungo periodo di meritato riposo, per via della canonica pausa estiva. Certamente dovrà ricaricare al massimo le pile, visto che a partire dall’autunno tornerà grande protagonista nell’Azienda di Viale Mazzini. In questo periodo c’è stata la presentazione dei palinsesti in Rai. Tante le sorprese, gli addii e ritorni, tra cui quello di Caterina Balivo.

Essa prenderà il posto do Serena Bortone con La Volta Buona, mentre la giornalista la vedremo con Le Parole, sia il sabato che la domenica su Rai Tre. Tantissime sono poi le altre sorprese. Antonella, non solo immensa professionista, ma anche una splendida donna, ha voluto rendere partecipi di tante gioie i suoi estimatori, ma anche di tanto dolore che la vita sa talvolta donare.

Antonella Clerici e il suo lieto annuncio

Lo fa in nome della sua schiettezza e bontà d’animo. Ha da poco annunciato non solo il ritorno di È Sempre Mezzogiorno al solito orario, ma anche di The Voice Kids a novembre. Andrà dunque in onda essa per prima al posto di quella Senior, che è molto attesa. Insomma, niente male per lei, che con questo bel raddoppio si conferma uno dei volti più amati dell’Azienda di Viale Mazzini.

La Clerici da diversi anni fa coppia fossa con l’affascinante Vittorio Garrone, con il quale è andata a vivere in una casa nel bosco, che sovente mostra sui Social. Si tratta di un vero paradiso terrestre che le permette di vivere attorniata dalla natura. Tra l’altro quando impegni glielo consentono ama fare lunghe passeggiate, sia da sola che in compagnia dei suoi amici di pelo. Ora ha fatto un nuovo annuncio.

Si allarga la famiglia

No, nessun matrimonio in vista con il suo Vittorio, sebbene il loro amore proceda a gonfie vele. Del resto lei, come ha già detto in alcune interviste, ne ha già diversi alle spalle e non intende ripetere l’esperienza. La novella lieta riguarda l’arrivo all’interno della famiglia di una nuova creatura.

Si tratta di un delizioso vitellino che lei ha mostrato in una scatto dolcissimo e delizioso caricato in una Storia del suo seguitissimo e costantemente aggiornato Profilo Ufficiale Instagram. Questa è l’ennesima dimostrazione di quanto lei sia una donna sensibile e amante della natura e degli animali, per i quali chiede sempre maggiore rispetto.