Mara Venier, vola lontano dall’Italia: la destinazione è a 5 stelle super lusso

Mara Venier, lontana dall’Italia. Ormai è giunta alla destinazione. Decisamente lussuosa.

Mara Venier è certamente una delle conduttrici Rai più apprezzate in assoluto dagli italiani di ogni età. Lo possiamo dire, visto che è stimata anche dai giovani e dai giovanissimi, che la seguono oltre che in TV, anche sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Da qualche anno a questa parte l’artista veneta ama mostrarsi anche qui nella sua quotidianità.

Durante la pandemia e i vari lockdown, complice il marito Nicola Carraro, ha dato in pasto al popolo del Web una visione di sé assolutamente inedita. Quale? Quella di Mara Casalinga, mentre si accingeva ad occuparsi delle mansioni di casa, come ad esempio la pulizia del suo ampio terrazzo del suo attico romano.

Da allora non ha più smesso di far compagnia ai suoi estimatori con la pubblicazione di vari contenuti. Ora, che ha concluso da qualche settimana, un’ottima stagione TV, si appresta a ricaricare come si deve le pile in attesa della prossima, che la vedrà di nuovo protagonista a partire dal mese di settembre 2023.

Mara Venier lontana dall’Italia

Come già confermato dalla stessa, la ritroveremo al timone di Domenica In. A seguire potremo emozionarci con Francesca Fialdini e il suo seguitissimo Da Noi… A Ruota Libera. Dunque nulla di nuovo per il pomeriggio domenicale di Rai Uno, che si scontrerà ancora una volta con Verissimo, lo storico rotocalco di Canale 5 condotto dalla meravigliosa Silvia Toffanin.

Certamente tra gli ospiti di Zia Mara non mancherà l’amico Alberto Matano, che tornerà al timone de La Vita In Diretta e nel suo ruolo di commentatore a bordo pista per Ballando Con Le Stelle, altro grande programma targato Rai. Ora però la divina Mara è andata lontano dall’Italia. Gli scatti non mentono.

Pronta per Santo Domingo

Il marito Nicola Carraro la attenda già lì da giorni. Lì dove? Nella splendida villa a Santo Domingo. Si tratta di una splendida dimora da mille e una notte. Zia Mara non ha potuto recarsi subito in loco perché doveva finire di sbrigare alcuni impegni di lavoro. Non ha potuto inoltre mancare alla presentazione dei palinsesti Rai, tenutosi a Napoli.

Qui ha potuto rivedere alcuni amici e posare per la Stampa. La Venier ha fatto sapere che era in partenza per raggiungere l’amato marito a Santo Domingo, in compagnia del nipotino Claudio. Qui la professionista potrà rilassarsi soprattutto in giardino, che è lo spazio che lei ama di più, ove adora leggere un buon libro od osservare il mare.