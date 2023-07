Giancarlo Magalli, senza peli sulla lingua: “Ecco perché ho lasciato I fatti vostri” | Orribili voci sulla Rai

Giancarlo Magalli, a distanza di moltissimi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Ecco perché ha lasciato I Fatti Vostri.

Certamente tra i conduttori più amati dagli italiani e che ha operato per tanto tempo in Rai, va annoverato il bravissimo Giancarlo Magalli. La sua mancanza si fa sentire e in molti si chiedono quando e se tornerà ad operare nell’Azienda di Viale Mazzini. Lontano dalla TV, a causa di gravi problemi di salute, ne ha parlato ampiamente durante una sua ospitata a Verissimo.

Oggi il professionista è completamente guarito dal linfoma che l’ha tenuto fermo per un anno e ha da poco compiuto i 76 anni di età. A quanto pare tornerà a indossare la tonaca del Vescovo di Spoleto nella seguitissima serie di Rai Uno Don Matteo 14, per la quale si stanno ora girando i nuovi e attesissimi episodi.

Tuttavia i suoi fan si aspettano di rivederlo sul Piccolo Schermo, ma in veste di conduttore, magari in Prime Time. Come molti di certo ricorderanno, per tantissimi anni ci ha fatto compagnia con uno dei programmi più seguiti e storici della Rai, stiamo parlando de I Fatti Vostri.

Giancarlo Magalli a ruota libera

L’abbandono del programma ha lasciato l’amaro in bocca a Giancarlo, che tuttavia non si è mai perso d’animo e di recente lo abbiamo anche visto fare una comparsa su TV8 al Gialappa’s Show. Al momento per lui non ci sono grandi progetti in ballo. Tuttavia ha anche voluto commentare il grande ritorno in Rai di Pino Insegno: “Pino è un amico, lo stimo e gli voglio bene!”.

Ricordiamo che l’ex componente della Premiata Ditta sarà lanciatissimo nella prossima stagione TV 2023/2024. Prenderà tra l’altro il timone de L’Eredità dal mitico Flavio Insinna, quando tornerà in onda da gennaio 2024. L’abbandono dell’attore romano al quiz ha spezzato in mille pezzi i cuori dei fan, che speravano fosse solo un brutto sogno.

Ecco perchè ha lasciato I Fatti Vostri

Tornando a Giancarlo, ha voluto togliersi qualche altro sassolino dalla scarpa parlando della Rai. “Se vogliamo parlare di riconoscenza, quella nel mondo dello spettacolo non esiste. Meno che mai in Rai, che non essendo identificabile una persona, una coscienza non ce l’ha proprio. Ha solo dirigenti che cambiano ogni due-tre anni”.

Inoltre Magalli ha sottolineato che non gli interessa fare carriera e che ora come ora non se la sentirebbe di lavorare troppo. “C’è anche da dire che non voglio far carriera. Un impegno di due ore, tutti i giorni, per nove mesi, non lo reggerei più. Per questo due anni fa ho lasciato I Fatti Vostri“. Dunque, a tantissimi anni di distanza, il conduttore ha finalmente rivelato il motivo che lo ha indotto ad andarsene.