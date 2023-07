Mediaset, cala la mannaia su un’altra testa: fatto fuori un altro nome importante

Mediaset, altro grande nome sparito dall’Azienda Del Biscione. Si tratta di qualcuno super importante. I telespettatori sono sconvolti.

Dopo la dipartita da questo mondo di Silvio Berlusconi l’adorato figlio Pier Silvio, che da anni riveste il complicato ruolo di AD delle Reti Mediaset, si è rimesso all’opera, per lavorare con in suo team alla nuova stagione televisiva 2023/2024. Tanti sono stati i cambiamenti che sono stati posti a livello di programmazione, così come i cambi alla conduzione.

Ci sono state conferme e clamorose partenze, così come arrivi, che hanno fatto felici e altre volte lasciato il classico amaro in bocca ai più. Se già si sapeva che a settembre sarebbe andata in onda la versione Nip ma non Vip del GF, Alfonso Signorini può dormire sonni tranquilli, visto che lo ritroveremo come conduttore.

L’Isola Dei Famosi si farà, ma non si sa se tornerà alla conduzione Ilary Blasi. Grande ritorno per La Talpa, del quale per la verità si parlava da tempo. Al suo timone vedremo l’amatissima Silvia Toffanin, che tornerà a condurre il rotocalco Verissimo, sia nel canonico spazio del sabato, che delle domenica pomeriggio, aggiunto solo negli ultimi anni.

Mediaset, altro grande nome se ne va

Non rivedremo più Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, come annunciato da un comunicato ufficiale delle Reti Mediaset. Al suo ci sarà Myrta Merlino, in arrivo da La7. Dalla Rai giungerà Bianca Berlinguer. Insomma, sono veramente tanti i cambiamenti che stanno avvenendo in questo periodo all’interno dell’Azienda Del Biscione.

In ogni caso ora c’è un altro grande nome che ha fatto le valige e che non figura più come dipendente. Ha lavorato tantissimo in Azienda, sia a Canale 5 che su Rai Uno. Ha condotto per lo più programmi in prime time ed è un personaggio mediatico a tuttotondo. È una conduttrice e showgirl apprezzatissima, oltre che una vera e propria diva.

Belen è fuori dall’ Azienda

Si tratta della splendida Belen Rodriguez. Sebbene già da tempo aleggiasse nell’aria che nella prossima stagione TV non l’avremmo più vista al timone né de Le Iene, né a Tu Si Que Vales, si auspicava che ciò fosse solo chiacchiericcio e che per lei si prospettassero nuovi lavori. Così non è stato, ma per avere la conferma definitiva si è dovuto aspettare la presentazione dei palinsesti del prossimo anno.

Sui Social i fan si sono stretti a lei in un abbraccio e lei, per risposta, ha caricato una storia su Instagram, ringraziando l’Azienda ove ha lavorato per tantissimi anni, dandole non un addio ma un arrivederci. Il suo più grande grazie tuttavia lo ha rivolto a Maria De Filippi. È infatti grazie a lei che ha incontrato il suo Stefano. Ora si attende di conoscere il suo futuro in TV.