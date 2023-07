“Non potremmo essere più eccitati”: arriva un nuovo membro nella Royal Family

Royal Family, si allarga la famiglia. La lieta novella che scalda i cuori.

La Royal Family non smette mai e poi mai di stupire. Da quando poi la Regina Elisabetta che ha fatto la storia, se ne è andata da questo mondo, il chiacchiericcio attorno ai componenti è diventato ancora più forte e in certi casi incessante. C’era tantissima curiosità nel vedere salire sul trono Re Carlo e la consorte Camilla, proclamata a tutti gli effetti Regina.

La diretta televisiva è stata seguita in tutto il mondo e tantissimi sono stati gli speciali a riguardo. Chiacchieratissimi pure tutti gli ospiti, anche se maggiormente nel mirino ci sono stati i parenti più prossimi di Re Carlo III. Elegantissimi William e Kate, che saranno i prossimi eredi al trono, per l’immensa gioia dei sudditi britannici, che letteralmente li adorano.

Presente pure Harry, la pecora nera della famiglia, che ha vissuto tutto in maniera più defilata. Grande assente Meghan Markle, che ha preferito starsene in California insieme ai bambini e agli amici più cari, coi quali ha dato vita a una bella gita. Il fatto proprio di non esserci l’ha ancora una volta resa grandissima protagonista.

Royal Family, si allarga la famiglia

In questo periodo si mormora tra l’altro che l’ex attrice sia a ferri corti con il marito, ma pare che questa sia solo una delle tante dicerie sul loro conto. Altra chiacchiera, decisamente di altro tipo, la vorrebbe vedere sul prestigioso palco del Teatro Ariston per una serata, sicuramente in veste di super ospite, del mitico Amadeus.

Tuttavia la più amata delle donne della Royal Family è Kate Middleton, considerata una vera e propria icona di eleganza e di stile da moltissime sue coetanee sparse nel mondo. La Principessa, che ha messo al mondo con William ben tre figli, non ha mai nascosto il suo più vivo desiderio di allargare nuovamente la famiglia. Ora è arrivato il lieto annuncio che i fan aspettavano da tempo.

La famiglia Middleton in festa

Tuttavia non è lei, almeno per ora, ad essere in dolce attesa, ma Alizee Thevenet, la moglie dell’adorato fratello James, che si è sposato due anni fa. La coppia ha annunciato l’arrivo dei bebè sui Social. “Non potremmo essere più eccitati di così!”, hanno scritto i due a di poco euforici e al settimo cielo.

La coppia ha molto sofferto di recente per la scomparsa della cagnolina Ella, ma ora ha di che festeggiare. Chiaramente felicissima è pure Kate, che diventerà di nuovo zia, dopo aver vissuto la stessa esperienza con i figli della sorella Pippa, che ormai è uscita di scena. Dunque grande festa per la famiglia Middleton, in attesa di conoscere il nuovo arrivato.