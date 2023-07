Sonia Bruganelli, beccata a ‘spassarsela’ con il volto noto: la foto infiamma il gossip

Sonia Bruganelli è di nuovo al centro dell’attenzione per via di una foto fatta in compagnia di un noto personaggio del mondo dello spettacolo. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Sonia Bruganelli ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico italiano per essere stata per ben due volte l’opinionista del Grande Fratello Vip. Nella sua prima edizione ha avuto accanto Adriana Volpe mentre nella seconda Orietta Berti. Secondo voci di corridoio al loro posto potrebbero esserci a settembre Katia Ricciarelli e Paola Barale.

Qualche mese fa sui social si diceva che ci fosse una crisi con il marito Paolo Bonolis, dunque entrambi hanno prontamente smentito con un video condiviso poi sui rispettivi profili Instagram. In seguito hanno rilasciato un’intervista esclusiva per Vanity fair per confermare l’addio voluto soprattutto da lei. Nonostante tutto hanno riferito che vivranno sempre sotto lo stesso tetto per amore dei tre figli.

Infatti hanno collaborato anche per la nona edizione di Ciao Darwin, come hanno testimoniato delle foto pubblicate sul web. Lei ha anche condiviso un video in cui si nota una certa simpatia con uno del team. Tuttavia si tratta sempre di semplici supposizioni. Fatto sta che spesso è al centro dell’attenzione perché in compagnia di terzi.

Non a caso di recente ha partecipato a un evento e ha colto l’occasione di scattare delle foto per immortalare i momenti più belli. Una non è passata inosservata, in quanto ha ottenuto tanti like e commenti positivi. Ecco con chi si è mostrata.

Sonia Bruganelli in compagnia di lei

In queste ore Santo Versace e Francesco De Stefano sono convolati a nozze nella capitale italiana. Dopo la celebrazione religiosa sono andati in una bellissima location dove si sono divertiti fino a tarda notte con gli invitati. Tra questi c’erano vari volti noti del piccolo schermo, come Alba Parietti che ha dedicato belle parole alla coppia su Instagram.

“Si respira l’amore intenso che lega due persone che si amano profondamente…la festa è stata magica piena di classe ed eleganza…Amore vero che si tocca, si sente e si respira tra Santo e Francesca”. Poi anche la Bruganelli ha lasciato il segno a modo suo con lei, una delle conduttrici più amate del momento. Lei è Michelle Hunziker.

Due bionde bellissime

Sonia Bruganelli e l’Hunziker appaiono sorridenti alla festa. Hanno partecipato anche la figlia di quest’ultima, Aurora Ramazzotti, Ambra Angiolini, Eleonora Daniele, Maria Grazia Cucinotta e tanti altri ancora.

Molti si chiederanno se rivedranno l’ex moglie di Paolo Bonolis in televisione a partire da settembre. Dopo l’addio al Gf Vip cosa bollerà in pentola per lei? Per scoprirlo non ci resta che attendere ancora qualche mese.