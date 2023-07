Vittorio Sgarbi, la frecciatina velenosa nei confronti di Amadeus: “Non è un musicista” | Difende un cantante

Vittorio Sgarbi e la querelle infinita contro Amadeus, non ha intenzione di placarsi. Il critico d’arte, risponde e lancia una frecciata velenosa al conduttore, il quale lo accusa di non essere un cantante, a differenza del musicista che lui difende e Ama attacca.

È caos nel mondo della musica e se vogliamo della televisione in generale. La diatriba tra Vittorio Sgarbi e Amadeus continua, nessuno ha intenzione di retrocedere. Sgarbi lancia così una frecciata al veleno nei confronti di Amadeus, in difesa del cantante e a sua volta Ama viene difeso da un suo caro amico che non la manda di certo a dire.

Sta succedendo di tutto ultimamente da mamma Rai, contratti che non vengono rinnovati, gente che va, gente che resta, gente che torna. Un caos all’ennesima potenza ci verrebbe da dire. Amadeus inoltre, continua a rimanere al centro delle polemiche, dopo la fine del Festival di Sanremo, il suo nome è veramente sulla bocca di tutti.

Ma cos’è successo?

Prima di svelarvi la replica di Vittorio Sgarbi contro Amadeus in favore del musicista, di cui presto vi diremo il nome, dobbiamo riavvolgere il disco e procedere dall’inizio. È iniziato tutto con Sgarbi e il suo ospite d’onore che hanno rilasciato la “dichiarazione al vetriolo” contro il conduttore: “Credo sia antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di Sanremo… non dico perché lui non se ne intende di musica, perché questo è un dato di fatto e sarebbe una cosa da non fargli firmare nemmeno per un anno… ma cinque!”.

Dopo questa pesante frecciatina, Amadeus ha così replicato: “In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare. Più volte ho constatato che è proprio così”.

Alla fine il suo amico per la pelle, Fiorello, non poteva di certo non intervenire: “…avete ragione! Amadeus non è capace. Fai rumore di Diodato? È brutta…”. Continueremo la replica nel prossimo paragrafo…

Il botta e risposta continua…

Come dicevamo in apertura, Vittorio Sgarbi ha lanciato una frecciata al veleno contro Amadeus, dopo la replica di Fiorello. Visto che la frase successiva di Fiore, avrebbe svelato il nome del cantante che ha accusato, insieme a Sgarbi, di negligenza Amadeus, ve la riportiamo ora: “Non devi fare niente per levare Amadeus da Sanremo, perché tanto è il suo ultimo anno. Lanceremo una petizione per rendere Morgan direttore artistico! Così finalmente sentiremo canzoni di successo, non queste cacate che ha scelto Amadeus. Vedrai che successo avrà il Festival…”.

Dopo questo prima botta e risposta, Sgarbi è così intervenuto in difesa di Morgan: “…a personaggi di buona ma non eccelsa qualità, come Fiorello e Amadeus, non si può consentire di irridere non me, che ho l’esperienza e la forza per difendermi, ma Morgan stesso, uomo dai trascorsi familiari tormentati, ma spirito nobile e grande musicista…La sua conoscenza e competenza musicale è indiscutibilmente superiore a quella di Amadeus. Amadeus è un buon presentatore, come Gabriella Carlucci, ma non è un grande musicista, e di Fiorello, buon comico e cantante dilettante, a cui non si può consentire, per mia colpa, di dire, con sufficienza: ‘Faccia Morgan il direttore artistico’, come se questa eventualità fosse una stranezza…”. Siamo sicuri che i giochi sono ancora aperti tra i quattro.