Lutto Monica Leoffredi, la tristezza pervade la sua vita: “…lo sarà sempre nei miei ricordi”

Quando si perde qualcuno è molto difficile tornare alla vita di tutti i giorni, anche perché ci sarà sempre un vuoto dentro di noi che non si colmerà mai più. Il tempo fa diminuire l’intensità dal dolore, ma come ha ben detto la Leofreddi la sua immagine sarà per sempre nei suoi ricordi. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Il dolore devastante di Monica Leofreddi

Monica Leofreddi è la nota conduttrice televisiva apparsa in diversi programmi della Rai, a partire dagli anni ’80. La Leofreddi, sposata con Gianluca Delli Ficorelli e madre di due figli, ha superato un tumore nel migliore dei modi, ma purtroppo questa cosa era totalmente fuori controllo e inaspettata. Qualche giorno fa, la conduttrice dopo essere sparita dai social per molto tempo, aveva pubblicato un post, in seguito cancellato, nel quale dichiarava:

“Sono sparita per tanti giorni dai social. Mi avete scritto in tanti per sapere cosa mi stesse accadendo. Rispondo a tutti con questo post. È un periodo molto difficile. Non posso dirvi i motivi ma certamente il vostro affetto per me è importante. Spero presto di poter postare un vero sorriso e condividere con voi una bella notizia. Grazie veramente per l’affetto che mi dimostrate”.

Un dolore devastante dal quale non guarirà mai

Monica Leofreddi purtroppo ha svelato il motivo di quelle parole che avevano fatto preoccupare tutti i suoi fan qualche giorno fa. Purtroppo la tristezza sta inondando la sua vita, dopo la tragica notizia della morte del suo amato fratello, Emilio, il famoso pittore di 65 anni, noto a livello internazionale. L’uomo purtroppo è morto a causa di una complicazione per una frattura al bacino.

Con il cuore completamente spezzato dal dolore, la Leofreddi ha scritto questo doloroso e toccante post social: “Era mio fratello. È MIO FRATELLO. Era un artista. È UN ARTISTA. Era un padre, un marito, un figlio, uno zio, un amico. Tutto ciò che è stato lo sarà per sempre nei ricordi, nelle sue opere libere, rivoluzionarie, visionarie. immortali. Quanto ti voglio bene brother…”.