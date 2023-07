Michelle Hunziker, doccia gelata mentre è in vacanza: ridotto tutto in mille pezzi

Michelle Hunziker, terribile sorpresa per la meravigliosa showgirl svizzera mentre si trova fuori Italia. Che cosa è accaduto nella sua casa a Milano.

Michelle Hunziker si stava godendo la sua prima e assai speciale estate da nonna, una nonna decisamente rock, come l’aveva definita tempo fa Alfonso Signorini dalle pagine di Chi, quando ha ricevuto la doccia fredda che l’ha lasciata senza parole. Purtroppo nessuno poteva prevederlo. Si parla di vera e propria catastrofe.

Tra l’altro a rendere ancora il tutto ben più forte e preoccupante è che lei sia molto distante dalla sua casa sita a Milano e che quindi siano state altre persone, tramite l’invio di alcune fotografie, a mostrarle che cosa era successo poco tempo prima nel suo nido. Lei si è profondamente allarmata, come è normale che sia, e ne è rimasta anche sconvolta.

Fino a poche ore prima ci aveva fatto compagnia con alcune splendide e assai Stories caricate sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram dove si mostrava in perfetta forma fisica, stesa comodamente su una sdraio con indosso un bel bikini, per darci delle dritte di Bellezza e poi è arrivata la comunicazione che ha spettato i cuori in mille pezzi. Nessuno se la sarebbe mai e poi mai aspettata.

Michelle Hunziker, doccia gelata per lei mentre è in vacanza

Tra l’altro aveva anche comunicato ai suoi fan, tramite la condivisione di un post, che era stata ospite dell’ultima puntata di Mamma Dilettante, il meraviglioso podcast ideato dalla splendida Diletta Leotta, che a breve diventerà mamma per la prima volta. Le due hanno realizzato una splendida chiacchierata a cuore aperto dove Michelle ha parlato non solo della sua esperienza di madre.

Difatti ha condiviso con la giornalista sportiva anche la sua immensa gioia di essere diventata di recente nonna per la prima volta del piccolo e bellissimo Cesare. E ora che era in vacanza con il piccino, con il genero Goffredo Cerza, la figlia primogenita Aurora e le figliolette Sole e Celeste, ecco che la catastrofe sia è abbattuta suo suo appartamento sito nel capoluogo lombardo.

Come è ridotta la sua casa di Milano

Tramite una fotografia caricata in una Storia Michelle ci mostra come era ridotto il suo balcone dopo la vera e propria tempesta che si è abbattuta nelle ultime ore in molte città del nostro Paese, soprattutto al Nord. Pioggia torrenziale, vento fortissimo e grandine. Oltre a distruggerle l’arredo ad avere la peggio sono state tante piante.

Lei è rimasta esterrefatta, tant’è, come ha prontamente commentato la stessa, in 26 anni che risiede a Milano non è mai successa una cosa del genere. C’è anche da dire che quello che è accaduto alla Hunziker è successo a tante altre persone che addirittura hanno visto scoperchiarsi i tetti delle loro case oltre che di alcuni luoghi di lavoro. E la preoccupazione ora sale.