Fabio Fazio, gelosissimo della moglie: il motivo è presto detto | Chi è la bellissima

Fabio Fazio, lo stimatissimo conduttrice ligure, sarebbe super geloso della moglie. Il motivo? In realtà è molto semplice.

Non c’è alcun dubbio sul fatto che Fabio Fazio sia non solo un conduttore sopraffino ma anche un abile e preparatissimo giornalista. Ha iniziato ancora a giovanissimo a muovere i suoi primi passi nel vasto mondo dello Spettacolo, e ancora di più televisivo, come imitatore mettendo in luce non solo il suo grande talento ma pure il suo speciale modo di fare ironia che lo rende unico.

Pian piano sono arrivate per lui le conduzioni di importanti trasmissioni tra cui è impossibile non ricordare Quelli che… il calcio. Tuttavia è con Che Tempo Che Fa, trasmesso la domenica sera in prime time su Rai 3, che ci ha regalato negli ultimi anni grandissime esclusive nonché veri e propri colpi da maestro.

Nel suo programma ha toccato tanti temi, passando con una certa disinvoltura dalla cronaca e l’attualità, alla politica fino a parlare di letteratura, cultura a 360 gradi e del vasto mondo dello Spettacolo in tutte le sue innumerevoli sfumature. Ci ha permesso di conoscere meglio Papa Francesco e di ascoltare un’intervista a cuore aperto a Lady Gaga . Inoltre ci ha mostrato per la prima volta il volto della scrittrice Erin Doom.

Fabio Fazio, super geloso della moglie

Dunque grande è stata l’amarezza dei suoi telespettatori scoprire che la voce, che per la verità, si è fatta sempre più insistente nell’ultimo periodo, di un suo abbandono dell’ Azienda di Viale Mazzini dopo la bellezza di 40 anni di collaborazione, fosse vera. Tuttavia costoro per seguire il loro conduttore preferito e la sua trasmissione dovranno semplicemente fare un salto su Discovery.

Difatti ritroveranno lì, a partire da settembre, Fazio al timone del suo Che Tempo Che fa in compagnia delle colleghe Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. I tre hanno posato insieme, felici e raggianti, alla presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti di Discovery per l’appunto. Tuttavia è un’altra la donna più importante della vita di Fabio. Si tratta di sua moglie della quale è molto geloso. Sapete chi è?

Chi è la sua bellissima e riservatissima moglie

Si tratta della bellissima Gioia Lellis che, dopo un lungo fidanzamento, ha sposato nel 1994. I due hanno messo al mondo Michele nel 2004 e Caterina nel 2009. Per adempiere ai suoi numerosi impegni professionali, il giornalista si assenta anche per mesi da casa, in particolare dalla sua Liguria, ove vivono la sua consorte con la prole.

Gioia, classe 1968, è una donna profondamente riservata e che non ama in alcuna maniera apparire. Tra l’altro è la figlia del celebre medico Giovanni Selis che ha fondato la squadra di pallavolo Rari Nantes di Savona. Ha partecipato insieme al marito al film Pole Pole il cui ricavato è andato interamente ad Amref. Oltre a ciò non ha mai voluto partecipare ad altre pellicole o programmi televisivi.