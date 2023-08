Canone Rai, ma sapete realmente quanto pagate? La cifra che non ti aspetteresti mai

Abbiamo usato la faccia da quiz di Carlo Conti, per farvi una domandona, come farebbe lui nei suoi programmi. Ma voi, sapete realmente quanto pagate di canone Rai? Vogliamo svelarvi la cifra che non vi aspettereste mai.

Ma voi sapete veramente quanto pagate all’anno di canone Rai? Ecco qual è la cifra che non vi aspettereste mai. Per addolcirvi un po’ la pillola abbiamo usato Carlo Conti, in quanto lui è il re dei quiz televisivi e visto che parliamo di Rai, chi meglio di lui può rappresentare questo tema così scottante?

Come diceva Mary Poppins: “Basta un poco di zucchero e la pillola va giù”, per questo speriamo di farvi cosa gradita rivelandovi un po’ per volta, la cifra esatta di quello che andate a pagare veramente come canone Rai. In molti protestano, in quanto per le altre emittenti televisive non si paga, per questo l’emittente pubblica ha pensato bene di cambiare dicitura nel definire questa tassa. Proseguite nella lettura e vi diremo tutto.

Ecco qual è la cifra precisa del canone Rai che pagate ogni anno

Nel paragrafo successivo vi sveleremo la cifra precisa di quanto pagate di canone Rai e di come vi vengono presi questi soldi. Ma adesso vogliamo un attimo aprire una parentesi su un rumor attuale che ha fatto il giro del web, che ha fatto infuriare i cittadini. In pratica, con l’arrivo del nuovo governo Meloni, sappiamo per certo, come è stato dichiarato più volte, che la sua revisione vaglierà anche il tanto chiacchierato pagamento del canone.

Se in altri Stati questa tassa è stata abolita da molto, in Italia ancora permane e da ipotesi rilasciate dal ministro dell’Economia Giorgetti, dal prossimo anno il canone della Rai potrebbero pagarlo tutti i possessori di smartphone, tablet e pc, in quanto a detta sua, grazie alla connessione internet, i canali pubblici possono essere visti da tutti. Se fosse così, la tassa non coinvolgerebbe più un nucleo familiare, ma ogni singolo cittadino che dispone di un telefono.

Ovviamente non solo gli utenti, ma anche chi protegge i diritti dei cittadini è insorto, trovando questa soluzione molto discutibile. Non ci resta quindi che attendere ulteriori sviluppi in merito.

Per il momento si paga in bolletta

A prescindere dalle nuove modifiche che potrebbero prendere piede già dal 2024, ad oggi il pagamento del canone Rai avviene nella stessa modalità decisa dal governo Renzi, cioè nella bolletta elettrica. A detta sua, ogni famiglia che ha un impianto elettrico ha anche un televisore dove guardare l’emittente statale. Qualche anno fa, per ovviare al problema del pagamento della Rai, in quanto molti cittadini hanno dichiarato semplicemente di non guardare mai i canali pubblici, la tassa è stata modificata in, tassa sulla televisione, non placando per nulla gli animi.

Ad ogni modo, all’anno le famiglie pagano 90 euro, suddivisi in 10 rate mensili, da gennaio ad ottobre dell’anno in corso. Per questo 2023, il pagamento sta avvenendo ancora in questa modalità, dal prossimo anno chi lo sa?