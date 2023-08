Anticiclone Africano, non è affatto finita: Italia investita di nuovo dal caldo afoso | Quando arriva

Non è finita, l’Italia sarà di nuovo investita dal caldo afoso, preparatevi a sudare di nuovo. L’anticiclone africano sta per tornare e si raggiungeranno di nuovo temperature da record. Purtroppo questa breve pausa primaverile/autunnale, sta per finire.

Ci spiace darvi questa brutta notizia, o magari per qualcuno non lo è, dipende dalla vostra tolleranza alle alte temperature, ma l’anticiclone africano sta per tornare. Non è finita, l’Italia a breve sarà investita di nuovo dal caldo afoso. Se avevate tolto le pile al telecomando del condizionatore, farete bene a rimetterle subito.

Ecco da quando il clima torrido e afoso tornerà a farci visita. Sarà più difficile adesso, in quanto, dopo aver assaporato l’abbassamento delle temperature con questa breve pausa, quasi autunnale, dovremo riabituarci alle alte temperature, come si dice, dall’oggi al domani. Ecco quando succederà questo scenario apocalittico.

Preparatevi, il caldo afoso sta per tornare

Sarà meglio ripetervi le classiche regolette, che tutte le estati i Tg, non smettono mai di elencare. Cercare di bere sempre acqua a sufficienza nel corso della giornata, almeno due litri al giorno, non rimanere sotto il sole nelle ore più calde. Se siete al mare, cercate riparo sotto gli ombrelloni o sotto una pineta. Bagnatevi spesso al mare e non effettuate attività fisica al pomeriggio.

L’ideale sarebbe al mattino presto o dopo il tramonto. Mi raccomando anche ai vostri amici animali, che avrete sicuramente portato con voi in vacanza o lasciato a persone fidate fino al vostro ritorno (ricordatevi che l’abbandono è il gesto più spregevole che potreste fargli), anche loro vanno protetti. Non lasciateli chiusi in auto, neanche con i finestrini aperti, non fateli camminare sull’asfalto bollente nelle ore più critiche, lasciategli sempre acqua fresca a disposizione e trovategli un luogo appartato e all’ombra dove riposare.

Ci siamo quasi…l’anticiclone sta per tornare!

Spiacenti di essere proprio noi a darvi questa notizia, ma l’anticiclone africano sta per tornare, purtroppo non è finita. L’Italia sta per essere investita di nuovo dal caldo torrido e afoso. Dopo questo week end di temperature accettabili e se vogliamo dire quasi autunnali, in alcune località, da lunedì 7 agosto le cose cambieranno improvvisamente.

Le temperature si innalzeranno di nuovo, soprattutto al Centro e al Sud, si toccheranno picchi di 36 gradi. Nelle regioni settentrionali la situazione sarà leggermente meno afosa, con temperature di qualche grado più basso e qualche temporale lungo la Pianura Padana. Tendenzialmente sarà comunque caldo in tutta Italia, come minimo fino al 15 di agosto compreso. Con la speranza di aver fatto cosa gradita ad informarvi tempestivamente, vi auguriamo di passare delle felici vacanze estive.