Matteo Bassetti, vacanze orribili e rovinate miseramente: “Mi sono vergognato”

Matteo Bassetti ha rilasciato una sconvolgente dichiarazione, in quanto ha passato delle vacanze orribili, si è vergognato, gliele hanno rovinate per sempre. La tanto agognata pausa estiva per il medico è stata un flop.

Pesanti dichiarazioni rilasciate da Matteo Bassetti. Gli hanno rovinato miseramente le sue vacanze estive, in quanto ha passato giorni orribili. Si è vergognato, non ha il coraggio di rifarlo un’altra volta. Le sue parole sicuramente faranno riflettere in molti.

Fa strano pensare a Bassetti che ci parlerà della sua vacanza, come una persona comune in realtà, che magari rilascerà la propria valutazione su Tripadvisor, anziché sentirlo parlare di numeri, pazienti positivi, covid e così via. Sarà difficile per il dottore togliere dalla testa degli italiani, la sua figura di infettivologo ai tempi della Pandemia. Ad ogni modo, cerchiamo di capire che cos’è successo a Matteo.

Le vacanze da film horror di Matteo Bassetti

A prescindere da quegli anni bui, dai quali stiamo cercando di uscirne fuori senza pensare più a mascherine, tamponi e bollettini medici, Matteo Bassetti, non è soltanto un medico infettivologo, ma è anche un normalissimo marito e padre di famiglia. Il dottore è sposato con Maria Chiara Milano Vieusseux, con la quale ha avuto due figli, Dante e Francesco.

Bassetti, a causa delle sue parole e dei suoi bollettini medici, durante l’apice della Pandemia, è diventato il volto chiave di quel periodo, con la conseguente necessità di essere scortato durante gli spostamenti, per i vari pareri contrastanti e il malcontento che le sue parole hanno generato.

Il dottore si è vergognato di essere italiano

Matteo Bassetti con un lungo post social, molto critico e funesto, ha raccontato ai suoi seguaci, le orribili vacanze che ha passato con la sua famiglia. Esperienza rovinata e inoltre si è vergognato di essere italiano, ecco che cosa ha dichiarato: “Maleducazione, ritardo, sporcizia, incapacità relazionale, prezzi folli e tanta rabbia per quelle poche aziende italiane che fanno male all’immagine dell’Italia…Sulla nave viaggiano italiani, ma soprattutto stranieri. Bene questa sera, da italiano, mi sono vergognato. Credo che, chi gestisce e conduce un servizio così scadente, dovrebbe fare altrettanto”.

Che dire, sicuramente la nota società citata da Matteo Bassetti non ci ha fatto per niente una bella figura, chissà se ci sarà una risposta dalla controparte? È un peccato che uno Stato bello come il nostro, pecchi proprio sul turismo, punto cardine per far rimanere a galla un intero Paese.