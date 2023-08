Allarme rosso in aereo: passeggera costretta a farlo per non morire | La situazione da panico

Situazione da panico in aereo. La passeggera l’ha dovuto fare per non morire, è allarme rosso e veramente non sappiamo in quanti sarebbero riusciti a farlo. È proprio vero, ognuno nel momento di pericolo reagisce in maniera differente.

Scenario da panico per quella passeggera sull’aereo

Un’allergia molto pericolosa

La storia che stiamo per andare a raccontarvi ha dell’incredibile. Per questa passeggera è scattato l’allarme rosso sull’aereo e lei ha dovuto agire in questa maniera, se non lo faceva avrebbe rischiato di morire. Una giovane passeggera inglese, Leah Williams di 27 anni, ha dovuto acquistare tutte le bustine di noccioline presenti sul suo volo, per evitare di morire, a causa della gravissima allergia che l’affligge da sempre.

Il personale dell’aereo si è rifiutato di non distribuire gli snack ai passeggeri e la giovane ha così dovuto agire, in quanto le sarebbe bastato che fossero sparse in giro, per poter avere uno shock anafilattico. Ecco che cosa ha dichiarato Leah Williams, in merito al suo acquisto di tutti e 48 sacchetti di noccioline, presenti sull’aereo: “Gli steward mi hanno guardato con aria assente come se fossi pazza e hanno detto: ‘Ma ce ne sono molti, dovremo contarli tutti’. Ho detto: ‘Per favore, contali e pagherò per tutti, visto che non mi avete lasciato altra scelta”.