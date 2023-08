Squali a riva: sempre più avvistamenti in Italia | Le spiagge più colpite e come comportarsi in caso d’incontro

È allarme squali in Italia! Ne sono stati avvistati sempre di più sulle nostre rive. Per questo vogliamo mettervi in guardia, sulle spiagge più colpite dalla loro presenza e su come comportarsi in caso d’incontro.

Sono ormai sempre di più gli squali avvistati sulle rive delle spiagge italiane. Ecco quali sono le spiagge più colpite e soprattutto ecco cosa fare nel caso di un loro sfortunato incontro ravvicinato. È un incubo dal quale tutti vorremmo svegliarci, perché incontrarlo in mare aperto è quasi sempre sinonimo di morte.

Gli squali sono animali, che se affamati, non lasciano scampo. La loro mandibola può triturare un corpo in breve, per questo si spera sempre di non incontrarli mai sul proprio cammino. Purtroppo però le loro traiettorie, anche per il mutamento del clima, sono cambiate e quindi se prima erano avvistati maggiormente negli oceani, adesso sono anche qui da noi.

Ecco dove vengono avvistati maggiormente gli squali in Italia

Nel paragrafo successivo vi sveleremo dove questi pericolosi animali vengono avvistati maggiormente, sulle spiagge italiane, ma ora vogliamo darvi tutte le dritte necessarie, in modo che possiate avere una chance, in caso di incontro improvviso. Da quello che dicono nei documentari, non dovremmo temere lo squalo, in quanto non sembrerebbe particolarmente attratto dall’essere umano, sono i nostri atteggiamenti che lo confondono. In molti ci convivono pacificamente. Si però, una cosa è la teoria un’altra è la pratica, sfidiamo noi a ricordarci di questo, quando ne incontriamo uno. Il film “Lo Squalo” ce lo dimostra molto bene.

Ad ogni modo, in caso di incontro ravvicinato, dobbiamo mantenere la calma, non bisogna agitarsi e bisogna stare fermi. Lo squalo è attratto dagli schizzi che generiamo quando nuotiamo perché gli ricordiamo gli animali marini quando nuotano in mare. Rimanendo fermi in una posizione rigida poi, gli facciamo capire che non siamo feriti e così l’animale si allontanerà annoiato. Noi speriamo che non lo incontriate mai e che soprattutto queste regole ve le ricordiate, anche perché è molto difficile gestire la paura. Ci sarebbero altre sfaccettature da rivelare, in base anche alla specie presente, ma queste sono le regole generali che raccomandano i maggiori esperti.

Fate attenzione a queste spiagge

Squali a riva, purtroppo sono sempre maggiori i loro avvistamenti nelle spiagge italiane. Ecco quali sono le spiagge più colpite dagli ultimi aggiornamenti. Diciamo che gli squali sono stati avvistati maggiormente lungo le acque del Mar Mediterraneo, quindi Sicilia, Toscana, Sardegna, Puglia e Campania. Virali sono diventati quei video che mostrano lo squalo in azione mentre nuota nelle nostre acque.

Secondo gli esperti, questo aumento di squali presenti nei nostri mari è dovuto dall’aumento del riscaldamento globale e dalla pesca eccessiva. Infatti, gli squali si spostano dalle acque profonde, per cercare cibo, più a riva.