Sbiancare i denti con il bicarbonato: quant’è dannoso | Smetti subito di farlo

Molti fanno ancora ricorso a questo metodo per sbiancare i denti, eppure l’utilizzo del bicarbonato è sconsigliato. Andiamo a scoprire il motivo.

Il sorriso ha sempre creato delle relazioni umane senza avvalersi della parola. E’ contagioso, nonché caratteristica tipica di una personalità solare che inevitabilmente emana energie positive. Può essere inserito nelle conversazioni quotidiane in un bar, al supermercato e il risultato è il medesimo: regalare un senso di tranquillità e complicità tacita.

Inoltre è stato dimostrato con accurati studi che produce un rilassamento muscolare determinando l’ossigenazione dei tessuti e la circolazione del sangue. Da qui deriva uno stato di benessere dell’intero organismo. “Un sorriso non costa nulla, ma dà tanto”, ecco una celebre frase del teologo tedesco Samson Raphael Hirsch.

Con lo scorrere del tempo è diventata quasi un’abitudine prendersi cura del proprio sorriso. Basta pensare che ai tempi dell’Antico Egitto avvenivano le estrazioni dei denti e il dentifricio era utilizzato prima della nascita di Cristo in Cina.

Nell’Europa a cavallo tra il 1300 e il 1500 il sorriso era già considerato un ottimo biglietto di presentazione, dunque c’erano dei liquidi idonei per avere dei denti bianchi. Oggi tante cose sono cambiate, ma non si smette mai di prendere in considerazione dei metodi tradizionali, come quello che riguarda il bicarbonato. Anche se molti ne fanno uso, in realtà commettono un errore.

E’ dannoso il bicarbonato per i denti?

Per avere i denti bianchi bisognerebbe prendere in considerazione dei consigli: evitare il fumo, lavare i denti dopo i pasti, andare dal dentista almeno 1 volta all’anno e usare un dentifricio specifico. Qualcuno, però, non rinuncia al bicarbonato.

Si tratta di un sale di sodio dell’acido carbonico che in ambito casalingo è usato come agente lievitante e anche per altre attività, come lo sbiancamento dei denti. Possono sembrare più bianchi indubbiamente, ma dei problemi sono nascosti dietro l’angolo.

Effetti da non sottovalutare

Il bicarbonato crea dei graffi sullo smalto dei denti e nei solchi causati dall’abrasione si depositano delle sostanze la cui azione fa comparire delle macchie nel corso del tempo. Ciò comporta il coinvolgimento delle gengive, alterazione del pH della bocca, l’alterazione della flora batterica orale e l’intensificarsi della sensibilità dei denti. Il tutto non giova all’estetica del sorriso.

Il dentifricio a base di bicarbonato, invece, è formulato in modo tale da non danneggiare nulla. Ovviamente è fondamentale rispettare le indicazioni inerenti alle modalità d’uso. Se si hanno dei problemi alla base, sarebbe opportuno contattare il proprio odontoiatra prima di acquistare il prodotto.