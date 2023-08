Vampate di calore in menopausa: ti basta eliminare un alimento per dimezzarle

La menopausa è vista come un vero incubo per alcune mente un sollievo per altre. Come dire stop alle vampate.

La menopausa è certamente un momento molto particolare e delicato per l’universo femminile. In passato non se ne parlava affatto, come non si teneva in considerazione che esisteva qualcosa di simile per gli uomini, chiamata andropausa. Per moltissime persone coincide a livello psicologico con la pensione, sebbene dal punto di vista fisico, la menopausa viene ben prima.

Per una donna i primi segnali arrivano tra la fine dei 40 anni e verso i 50, ma in alcuni casi anche prima. Il nostro corpo è in continua evoluzione e quando una donna ha avuto una o più gravidanze il suo corpo inizia a cambiare. Non è sempre facile tornare in forma. Il metabolismo solitamente rallenta ed è pertanto più difficile bruciare calorie.

Pertanto è auspicabile seguire una dieta sana e povera di grassi sotto la supervisione di un esperto. Fare attività fisica è un vero toccasana per la mente, ma se non siamo delle grandi sportive possiamo optare per delle passeggiate, andando a passo svelto, magari al parco o sulla battigia nei periodi più caldi.

I sintomi più comuni della menopausa

Bere almeno due litri di acqua al giorno, tè verdee tisane sgonfianti e rilassanti sono poi altri rimedi da mettere subito in pratica. Tuttavia se alcune donne la vedono come un dramma, per altre la menopausa non è poi così male, poiché con essa possono dire addio alle mestruazioni, che in certi casi possono rivelarsi molto dolorose.

Tra l’altro il fatto di averne sempre più sporadiche e contare su un flusso scarso, sono i primi segnali dell’avvicinamento alla menopausa. Altri sono i gonfiori e cambiamenti anche piuttosto repentini di peso. Immancabili poi sono le vampate di calore che proviamo non solo quando la temperatura è alta, ma anche più bassa.

Stop allo zucchero per salutare le vampate

Chiaramente possono anche essere fastidiose e metterci in seria difficoltà se ci troviamo a vivere in compagnia di altre persone, magari pure freddolose. Per tenerle a freno dovremo cercare di fare meno uso di zucchero. Incominciamo magari evitando di metterlo per esempio nel caffè.

In tale direzione capite bene che anche consigliato evitare un gran consumo di dolci, soprattutto quelli più elaborati e calorici. Al di là di ciò sapete perché lo zucchero può causare il proliferarsi delle vampate? Per il semplice fatto che un innalzamento di livelli di glucosio nel sangue innesca in men che non si dica una risposta in termini di stress, che a sua volta può dare il via alle vampate.