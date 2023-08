“Piango ogni giorno”: matrimonio completamente rovinato | La sposa disperata per colpa del fotografo

Purtroppo non tutte le spose vivono il giorno del matrimonio con il sorriso, dato che ci possono essere innumerevoli imprevisti. La sposa in questione è caduta nello sconforto a causa di una scelta fatta proprio da lei.

Il giorno delle nozze è quello più atteso dalla maggior parte delle donne. Fin da piccole tante sognano di incontrare il principe azzurro che, come nelle fiabe, arriva su un cavallo. Con lo scorrere del tempo il sogno diventa realtà e in altri casi si cambiano idee e progetti di vita.

Dopo la proposta ricevuta dal proprio partner le future spose passano all’azione coinvolgendo amici e parenti in ogni singola scelta che va dall’abito fino alla luna di miele. Non è facile incastrare il tutto con gli impegni quotidiani, ma alla fine il risultato di solito non delude né gli sposi né gli invitati.

Tanto impegno e dedizione, però, non sono sufficienti se qualcuno interviene senza alcun preavviso. In quel caso solo la fortuna può essere d’aiuto.

La protagonista di una recente vicenda è una sposa che ha realizzato una clip, raggiungendo 2,6 milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo, per manifestare il suo malcontento. Ma cosa è successo? Andiamo a scoprirlo.

Matrimonio rovinato

In quel giorno, anche se si pensa a tutto, si presenta sempre qualche intoppo da dover risolvere: il velo dimenticato, i fiori da ornamento diversi da quelli scelti, qualcuno in ritardo. Nella peggiore delle ipotesi la fuga di uno dei due sposi.

Nel caso specifico la malcapitata si chiama Brooke, una splendida donna convolata a nozze con la sua dolce metà. Aveva scelto tutto nel minimo dettaglio senza tralasciare nulla al caso. Eppure c’è stato un imprevisto scoperto solo dopo il giorno del sì. La donna non ha potuto trattenere le lacrime nel video realizzato su Tik Tok. Ha deciso di rendere pubblico il suo incubo per evitare ad altri di vivere lo stesso disagio.

Uno shooting fotografico orrendo

Brooke ha ottenuto il lavoro del fotografo e ha fatto un’amara scoperta: ha speso 3.000 euro per un orrendo shooting fotografico. “Le foto del matrimonio sono terribili, piango ogni giorno”. Per rendere meglio l’idea ha mostrato agli utenti social alcuni scatti in una clip. In effetti molti le hanno dato ragione, sostenendo anche che il cifra spesa è eccessiva.

Come se non bastasse ha aggiunto che sia lei che i suoi familiari stanno cercando di contattare il fotografo, ma non riescono ad avere una risposta. Una vicenda spiacevole, soprattutto perché non ha un bel ricordo di quel giorno. Riuscirà ad avere un confronto con l’artefice del suo malessere? Sicuramente Brooke terrà aggiornati attraverso il suo profilo social.