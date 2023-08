Dieta delle sardine, come perdere 2 chili in 3 giorni: parla l’esperta

Volete perdere 2 chili in 3 giorni? Semplice, vi basterà fare la dieta delle sardine e il risultato è assicurato. Ascoltiamo le parole dell’esperta in merito. Finalmente la prova costume non vi farà più paura.

Con la dieta delle sardine, perderete 2 chili in 3 giorni. Parla l’esperta, in quanto la sua spiegazione vi farà capire molte cose. Con questo schema alimentare non dovrete più temere la prova costume, vi basterà seguire le indicazioni e il risultato sarà garantito.

Ricordiamo che, qualora aveste particolari patologie che andrebbero ad interferire con questo schema alimentare, sarebbe meglio chiedere un consulto al vostro medico di base, prima di imbattervi in problemi più gravi di quelli di sfoggiare qualche chiletto in più in spiaggia. Detto questo, cerchiamo di capire come funziona questa dieta.

La dieta miracolosa delle sardine

Come ogni anno, arriviamo al periodo estivo e tutti cercano di superare la prova costume in pochi giorni. Piuttosto che diete improvvisate o digiuni estenuanti, anche perché con questo caldo la pressione ci impiega un secondo a finirvi “sotto le scarpe”, sarebbe meglio seguire tutto l’anno uno schema alimentare salutare e completo. Grazie alla nostra dieta mediterranea, abbiamo tutto quello che ci serve, basta solo iniziare.

Come saprete, è inutile rinunciare agli alimenti, in quanto in piccole quantità si può mangiare di tutto. Uno schema dei pasti principali molto semplice è quello del: 3 volte a settimana carboidrati, 3 volte a settimana carne bianca, altre 3 volte quella rossa, 1 volta a settimana uova e formaggi, 1 volta a settimana legumi e 3 volte settimana pesce. Inoltre, nel vostro giorno di sgarro potrete andare a mangiare la pizza e il dolce. Ovvio tutto questo va associato ad una sana attività fisica e non dimenticate frutta, verdura e almeno 2 litri di acqua al giorno.

Ecco cosa bisogna fare

La dottoressa americana, Annette Bosworth, ha inventato la dieta delle sardine, grazie alla quale potrete perdere fino a 2 chili in 3 giorni. In pratica in questi giorni di regime alimentare molto ristretto, potrete saziarvi a volontà di sardine, acqua, thè nero e caffè. Sarà molto difficile resistere con solo questi alimenti, ma sicuramente male non fa, se non superate i giorni consigliati dalla sua dieta chetogenica.

Va da dire che se odiate le sardine come la sottoscritta, forse sarebbe meglio optare per un’altra dieta. Ad ogni modo, vi riportiamo due commenti, di due pazienti della dottoressa Bosworth, i quali hanno seguito la sua dieta delle sardine: “Se hai intenzione di provare tu stesso le sardine, sarebbe opportuno non guardarle quando le mangi, perché io le ho guardate un po’ troppo a lungo e mi ha fatto sentire male”, “Ho perso 1,8 chili in tre giorni, oltre all’1% di grasso corporeo, secondo la mia bilancia”.