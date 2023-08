Addio estate: Giuliacci sancisce quando terminerà il caldo sull’Italia

Come ogni anno ci risiamo, siamo pronti a dire addio all’estate. Giuliacci con le sue previsioni, sempre molto pignole, sancisce la data ultima di quando terminerà il caldo in Italia.

Preparatevi a dire addio all’estate, in quanto Giuliacci ha parlato e lo sappiamo tutti che quando si mette in mezzo lui con le previsioni del meteo…è finita veramente. La sua precisione maniacale nel fornire le indicazioni ai suoi ascoltatori, ha salvato le vacanze a molti di essi. Ad ogni modo, il famoso meteorologo ha sancito la data ultima di quando il caldo terminerà sull’Italia.

Come tutti gli anni, quando fa caldo speriamo che l’inverno arrivi presto, viceversa non vediamo l’ora che giunga l’estate. Diciamo che questi picchi eccessivi non sono molto i benvenuti, solo chi risiede al mare è felice di avere 40°, ma vi possiamo assicurare che chi resta in città, è tutto purché felice. Quindi, prendete nota di quando diremo addio al ventilatore, in favore di una bella tazza di cioccolata calda. Pronti a sentire le previsioni di Giuliacci?

La previsione meteo di Giuliacci sulla fine dell’estate

Prima di svelarvi la data della fine dell’estate, vogliamo riportarvi le parole di Mario Giuliacci, in merito a queste previsioni catastrofiche che vengono comunicate da diverse settimane. Altro non è che terrorismo psicologico questo, perché la gente si aspetta il peggio e poi fortunatamente, non è sempre così. Per questo sarebbe sempre meglio affidarsi a siti attendibili dell’aeronautica militare per le previsioni meteo.

Ecco cos’ha dichiarato Giuliacci, il nostro amato “Buonasera“: “Torniamo sull’argomento ondata di caldo in arrivo, perché leggiamo oggi sui media che le temperature massime dovrebbero raggiungere i 40°. È una notizia bufala, una notizia falsa, diffusa dai soliti siti terroristici…”.

Ecco il meteo definitivo di agosto

Mario Giuliacci ha sancito il giorno in cui diremo addio all’estate e a questa massiccia ondata di caldo che ci ha colpito da luglio, seppur regalandoci qualche giorno di temperature più miti, tra una settimana e l’altra. Secondo l’esperto del mese, il caldo dovrebbe iniziare ad attenuarsi da fine mese in poi, quindi come di consueto, nulla di così sconvolgente, come pensavamo.

Ecco che cosa ha dichiarato in merito Giuliacci sulla fine dell’estate: “Abbiamo detto, da circa 10 giorni, che il caldo sarà portato dall’anticiclone africano, questo è vero. Questo però sospingerà sull’Italia non aria africana, non aria sahariana, come è accaduto nella precedente ondata di caldo. L’anticiclone spingerà aria sub-tropicale, atlantica…L’ondata di caldo si svilupperà fra il 12 e il 21 di agosto. L’apice del caldo sarà fra il 18 e il 21 agosto. Il caldo sarà moderato, perché le massime saranno quasi ovunque sotto i 36°…”. Dal 22 al 27 agosto l’anticiclone africano dovrebbe finalmente cominciare ad attenuarsi. Quindi cari vacanzieri avete ancora diversi giorni di mare da godervi. Non ci resta quindi che augurare a tutti buone vacanze!