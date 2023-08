Franco Battiato, dopo anni spunta il suo erede: Il testamento parla chiaro | Ecco chi è il fortunato

Ecco chi è il fortunato erede di Franco Battiato. Dopo anni spunta il suo erede, il testamento parla chiaro, sarà lui a beneficiare degli averi del grande cantante. Dopo tutto questo tempo, questa questione era finita un po’ nel dimenticatoio.

Dopo tanti anni, sono in molti che si chiedono come mai di questa notizia, eppure il testamento del famoso cantante è emerso. Le sue volontà sono molto chiare, ecco chi è il fortunato erede di Franco Battiato che potrà beneficiare dei suoi lasciti.

“Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te”, cantava Battiato, in una delle sue canzoni cult di maggior successo, La Cura. Lui ha voluto mantenere la parola fino alle fine, in quanto il suo erede sarà sicuramente molto speciale se ha avuto il privilegio di essere nominato nel testamento del cantante.

Ecco chi è l’erede di Franco Battiato

Franco Battiato, è morto nel 2021, ma le sue canzoni rimarranno per sempre. Con le sue melodie e le sue parole che ricordano dolci poesie, il cantante siciliano rimarrà per sempre una pietra miliare della musica italiana. Sono molti i cantanti che continuano ad omaggiarlo, cantando i suoi capolavori più conosciuti. Tra i tanti, la cantate Alice, durante l’evento di Armonie d’Arte Festival, ha omaggiato il maestro con La cura, Per Elisa e altre ancora.

Come ha dichiarato la stessa cantante: “Il compositore e autore che sento più̀ vicino e affine, non solo musicalmente, è sicuramente Franco Battiato e da molto tempo, nei vari progetti live e discografici, canto le sue canzoni, quelle a cui sento di poter aderire pienamente”.

Un lascito che fa discutere

Dopo anni si torna a parlare del testamento di Franco Battiato, in quanto il famoso cantante nel 2018, su un foglio di carta semplice avrebbe scritto queste semplici righe: “Nomino come mia unica erede la mia cara nipote Grazia Cristina Battiato. 11 maggio 2018. Franco Battiato”. Secondo il suo volere quindi, la nipote sarebbe la fortunata ereditiera del suo immenso patrimonio.

Come mai se ne torna a parlare chiederete voi? Perché dietro questo scritto ci sono ancora molti aspetti poco chiari. In primis la scrittura e il nome riportati in stampatello e nella firma non c’è traccia del nome vero del cantante, cioè Francesco e non Franco. Inoltre in quel periodo il neurologo lo aveva dichiarato incapace di intendere di volere, nominando suo fratello Michele, suo unico amministratore di sostegno.

Attualmente la nipote avrebbe ereditato parte dei suoi averi ma non tutti, in quanto il testamento risulta essere ancora al vaglio e quindi bloccato. Il povero Battiato non avrà pace neanche da morto probabilmente, finché la verità sul suo testamento non salterà fuori.