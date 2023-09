Caterina Balivo, massacrata davanti a tutti: “… ingrassata” | Il motivo è impensabile

Caterina Balivo, a distanza di tempo, arriva finalmente la verità. ” Sono ingrassata”, la sua confessione. Il motivo? Da non credere.

C’era certamente grandissima attesa per il ritorno su Rai 1 in fascia quotidiana di Caterina Balivo. Quella fascia che lei per la verità ha occupato per tantissimo tempo con il suo seguitissimo Vieni Da Me. In molti si ricordano ancora le sue calde lacrime quando nel corso dell’ultima puntata aveva dato l’addio momentaneo al suo amato pubblico.

Voleva prendersi del tempo per se e per la sua famiglia. L’abbiamo poi ben presto rivista però in Rai nel ruolo di brava e accattivante giurata al Cantante Mascherato. Poi è volata su TV8 dove ha cantato il reality Chi vuole Sposare Mia Mamma?, successivamente esteso pure ai papà. Su La 7 invece ci ha fatto ampiamente divertire con il quiz show Lingo.

In ogni caso già da mesi e mesi si mormorava che lei fosse pronta per tornare all’Azienda di Viale Mazzini e così è stato. La scelta è ricaduta su un format pensato per lei quale La Volta Buona. E lei pare che ora si sente una donna molto più sicura di se rispetto al passato. Tant’è che in estate si è mostrata sui Social in bikini senza voler porre alcuna correzione o utilizzare un filtro.

Caterina Balivo, ” Sono ingrassata”, la sua confessione a cuore aperto

Durante le sue vacanze al mare lei è apparsa splendida e quando un’utente ha sottolineato che le fa davvero onore non nascondere nemmeno sull’addome i segni dei vari parti affrontati lei è stata felicissima. Caterina è infatti una grande fan della bellezza naturale ed è contentissima di essere diventata mamma. Inoltre non teme affatto il trascorrere inevitabile del tempo.

Di recente, in nome della sua grande schiettezza, ha anche ammesso di essere ingrassata nel corso degli anni. E lo ha fatto durante una su lunga intervista concessa al Messaggero, o meglio per un inserto del noto quotidiano denominato Molto Donna. Le sue parole a cuore aperto sono da vedersi come una vera e propria lezione di autostima che è stata accolta con un tripudio di gioia dalle sue fan.

Lei si ama e si prende cura di se

“Oggi sono tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta”, ha svelato la splendida conduttrice campana che ha inviato le donne a rispettarsi e ad amarsi di più.

A tal proposito ha dichiarato: ” Mi piace prendermi cura di me. Noi donne dobbiamo amarci, lo dico spesso anche in TV. A volte le donne più radicali confondono la vanità con l’amore per se stesse. Non è che se ti fai una piega sei vanitosa: ti stai amando“. Parole di certo importanti e che sono una vera coccola per l’anima per le sue estimatrici che ora la seguono con affetto a La Volta Buona.