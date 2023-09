Autunno 2023, comincia il 21 o il 23 Settembre? La teoria parla chiaro | Puoi smettere di confonderti

Quando inizia l’autunno? La domanda che si pone chiunque. Stop alla confusione, ora c’è una chiara spiegazione

L’autunno è alle porte, finalmente tutto si colora d’oro ed il profumo delle caldarroste inizia ad aleggiare nell’aria. Se siete appassionati delle foglie che si staccano dagli alberi, dalle zucche e dal calore dell’atmosfera vuol dire che fate parte di quella grande categorie di persone che amano particolarmente questa stagione.

Per spiegare le motivazioni di questo amore, dobbiamo necessariamente ricorrere alla psicologia. Ebbene sì, dietro la vostra passione per l’autunno, si nascondono delle ragioni sociali legate a tradizioni culturali. Come sostiene la psicologa Amy Jane Griffiths, la gente ama questa stagione ed il suo clima poichè spesso sono associati a ricordi piacevoli che riguardano eventi o tradizioni.

Basti pensare a dei weekend trascorsi in famiglia sotto una pioggia di foglie dorate o ancora le prime bevande calde bevute con amici di fronte ad un camino. Tutti ricordi e tradizioni che ci fanno amare e attendere con ansia l’arriva della stagione. Tuttavia, c’è anche una seconda ragione che è sempre legata a dei costrutti socialmente condivisi.

Per la maggior parte di noi, “autunno” è sinonimo di nuovo inizio. Molti sociologi spiegano che da bambini associamo questa stagione al ritorno a scuola, all’acquisto dell’occorrente scolastico e al ritrovo dei vecchi compagni di classe. Da adulti accade esattamente la stessa cosa: terminano le ferie e torniamo a lavoro, siamo pronti per nuovi progetti importanti e rincontriamo i colleghi di sempre.

Ma quando inizia l’autunno? La spiegazione è molto chiara

Come in molti stanno misteriosamente scoprendo, l’autunno 2023 inizia il 23 settembre. In molti si domandano come sia possibile che l’equinozio sia diverso rispetto agli ultimi anni in cui è sempre coinciso con il 21 settembre. Non si tratta certo di un ritardo o di una tradizione sfatata, ma la motivazione è molto più semplice di quello che si possa pensare.

Sostanzialmente, l’equinozio è il movimento della Terra intorno al Sole (365 giorni, 6 ore, 9 minuti e 10 secondi e si rimette in riga ogni 4 anni) in cui quest’ultimo si ritrova davanti allo zenit dell’equatore. In questo caso, il momento diurno, quindi di esposizione alla luce solare e il periodo notturno sono praticamente uguali. Dunque, le ore di luce e di buio sono quasi pari.

Le stagioni secondo i meteorologi: non potete immaginare

Una volta chiarito che l’equinozio d’autunno 2023 sarà il 23 settembre semplicemente a causa del moto della Terra intorno al Sole, è il momento di chiarire un aspetto molto interessante sulle stagioni secondo i meteorologi.

Secondo l’astronomia, ossia la scienza che studia e spiega gli eventi celesti, le stagioni iniziano sempre intorno al 20 del mese. Tuttavia, per i meteorologi il calcolo della stagione è completamente diverso. L’inizio della nuova stagione lo calcolano con una ventina di giorni in anticipo. Dunque, per loro è già autunno dall’inizio di settembre, mentre l’inverno inizierà i primi di dicembre.