Love Bombing, una persona ti crea disagio? Ecco come difendersi

Sapete che cos’è il Love Bombing? Siamo qui per spiegarvelo, in modo che possiate difendervi da questa particolare circostanza. Se una persona vi crea disagio, dovreste “alzare le antenne” e fidarvi del vostro sesto senso.

In molto sottovalutano gli episodi di Love Bombing, eppure non dovreste mettere “la testa sotto la sabbia”, il problema va risolto. Siamo qui a posta per spiegarvi che cos’è questo fenomeno e soprattutto come difendervi. Se una persona vi crea disagio, ci sono buone possibilità, che le cose non stanno andando come dovrebbero.

Meglio essere informati, in quanto una persona che sa è una persona che può difendersi. Non bisogna mai farsi cogliere impreparati, solo così potrete distinguere i vari tipi di rapporti nei quali potreste imbattervi. Niente paura, siamo qui per voi. Ecco qual è il significato di tutto questo.

Come capire se siete caduti nel Love Bombing

Quando si inizia ad uscire con una persona nuova, magari conosciuta sui social o anche alla vecchia maniera, quindi “face to face”, si è talmente euforici, che si tende a non vedere quei segnali di disagio che dovrebbero mettervi in guardia. Non bisognerebbe mai accontentarsi di niente e di nessuno, solo voi sapete quello che volete e quello che state cercando da una relazione, ricordatevi sempre che il rispetto reciproco è fondamentale per una relazione sana e non tossica.

Quando si sconfina e non si ha rispetto per le idee e i sentimenti altrui, forse dovreste valutare l’idea di cambiare partner o di tornare a vivere da single. Quando si sta insieme a qualcuno, il vostro lui o la vostra lei, la vita dovrebbero migliorarvela. In caso contrario, vuol dire che non ne vale la pena, perché quella che state vivendo non è una vera storia d’amore.

Ecco i segnali che dovrebbero farvi scappare subito

Tutto il discorso del paragrafo precedente è per aprire il discorso sul Love Bombing. Ma voi sapete cos’è? Questo fenomeno si mostra quando la persona appena conosciuta si dimostra immediatamente coinvolta e innamorata, come se vi conosceste da anni. Questi atteggiamenti ossessivi e invadenti, molto spesso soffocano il partner, lo fanno sentire a disagio, in quanto si avverte una sorta di privazione della propria libertà, sentendosi sempre più isolato dal mondo e dai vari affetti.

Qualora vi sentiste così, dovrete farvi immediatamente un esame di coscienza per capire se siete finiti in una relazione tossica o meno. L’amore vero non crea disagio, quando il partner è sicuro di sé, non ha bisogno di dimostrare nulla e soprattutto non diventa né possessivo né estenuante. Qualora vi ritrovaste nel Love Bombing, avrete tre passaggi da compiere per potervi difendere:

Iniziate stabilendo dei limiti, parlate sempre e comunicate al vostro partner come vi sentite e come le sue attenzioni eccessive vi fanno sentire; Rifiutate in maniera educata i regali che vi mettono a disagio. Ovvio che ricevere un anello di fidanzamento al secondo appuntamento è da folli, quindi fateglielo presente con frasi tipo: “Grazie ma stai correndo un po’ troppo per i miei gusti. Lasciamo che il tempo faccia il suo corso e vediamo come va”; Nel momento in cui non cambierà nulla, pur avendo effettuato alla lettera i primi due punti, ci dispiace informarvi che l’unica soluzione che vi è rimasta è quella di lasciarlo o lasciarla. Una relazione tossica non ha mai fatto bene a nessuno, probabilmente questa relazione non fa al caso vostro, vi conviene bloccare tutto sul nascere per evitare problemi futuri.